الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تريزيجيه: واجهنا صعوبات عديدة أمام سيراليون.. والأهم التأهل للمونديال

تريزيجيه
تريزيجيه

تحدث محمود حسن (تريزيجيه)، نجم منتخب مصر، عقب الفوز الذي حققه الفراعنة على سيراليون في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وحقق منتخب مصر الفوز على سيراليون بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "صامويل كانيون" في ليبيريا، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل تريزيجيه هدفين في انتصار منتخب مصر على سيراليون.

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تريزيجيه: هدفنا هو تحقيق الفوز مهما كانت الظروف

قال تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية " نحمد الله على تحقيق الفوز، هذا كرم الله جاء بعد جهد، رحلة الطيران كانت شاقة واستغرقت قرابة 8 ساعات ولم نتمكن من إجراء عمليات استشفاء".

وأضاف " كما أن المباراة أقيمت على ملعب نجيل صناعي مع ارتفاع درجة حرارة الطقس لكن اللاعب المصري لا يقول أعذار والأهم هو الفوز وهو ما تحقق في النهاية".

وتابع " منذ بداية معسكر المنتخب ولنا هدف واحد وهو تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاثة مهما كانت الظروف أو المكان الذي نلعب فيه، علينا أن نتأهل إلى كأس العالم وإن شاء الله سنركز في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة".

وأردف "افتخر بأنني كنت سببًا في صعود منتخب مصر إلى مونديال 2018، لكن ليس مهم الآن من يكون السبب في التأهل للمونديال، المهم هو التأهل".

وأتم تريزيجيه تصريحاته قائلا " لا أفكر في إحراز الأهداف، هو تحقيق الانتصار".

وتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات المونديال برصيد 6 نقاط بعد الفوز على جيبوتي في الجولة الأولى بسداسية قبل الانتصار على سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الأولى.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بتصفيات المونديال التي تضم إثيوبيا وغينيا بيساو وجيبوتي وبوركينا فاسو وسيراليون.

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