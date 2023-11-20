تفاصيل اجتماع فيتوريا مع أحمد فتوح بعد معسكر منتخب مصر

كشف مصدر مقرب من أحمد فتوح، لاعب المنتخب الوطني والفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل اجتماع البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب مع اللاعب بعد مباراة سيراليون في تصفيات كأس العالم.

وانتهى معسكر المنتخب الوطني بعد خوض مباراتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم.

تمسك فيتوريا

وأكد المصدر أن روي فيتوريا، مدرب المنتخب الوطني، أكد لفتوح في الجلسة بأنه يثق فيه كثيرًا وطالبه بضرورة حل مشاكله مع الزمالك.

وتابع "فيتوريا"، في جلسته مع فتوح: "أنت عنصر أساسي بالنسبة لي، وستكون معنا في بطولة أمم إفريقيا المقبلة طالما أنك ملتزم مع المنتخب".

وجاءت رسالة فيتوريا لفتوح لتؤكد بشكل كامل أن اللاعب لن يتم استبعاده من المنتخب حتى لو لم يشارك مع الزمالك لحين بطولة أمم إفريقيا.

وأشار المصدر إلى أن فيتوريا نصح فتوح بحل أزمته مع الزمالك والصلح مع الإدارة، والتأكيد على حسن نواياه مع النادي بشكل كامل.

إشادة صلاح

من جهة أخرى، أبدى روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، سعادته بتدريب محمد صلاح قائد الفراعنة.

وقال فيتوريا، في تصريحات عبر "Sport TV" البرتغالية: "إنه لمن دواعي سروري أن أدرب محمد صلاح، فأنا أستمتع كثيرًا بهذا الأمر، إنه لاعب عظيم داخل الملعب وخارجه".

وأضاف: "محمد صلاح يحترم كثيرًا العمل الجماعي، ودائمًا ما يحاول مساعدة زملائه، وهو ما يجعله محبوبًا من الجميع".

وتابع: "كنت أحب محمد صلاح وأحترمه كثيرًا كلاعب قبل أن أعمل معه، لكن الآن أحبه أكثر بعد التعامل معه بشكل مباشر".

واختتم فيتوريا تصريحاته قائلًا: "لاعبو كرة القدم عليهم أن يكونوا قدوة داخل الملعب وخارجه، ومحمد صلاح يقوم بذلك على أكمل وجه".

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز الثاني على التوالي في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في قارة أمريكا الشمالية، والذي جاء أمام سيراليون بهدفين دون رد.