الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجموعة مصر: غينيا بيساو يتغلب على جيبوتى فى تصفيات مونديال 2026

منتخب غينيا بيساو
منتخب غينيا بيساو

تغلّب منتخب غينيا بيساو على ضيفه جيبوتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد السلام بالقاهرة، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ورفع منتخب غينيا بيساو رصيده إلى أربعة نقاط، ليحتل وصافة المجموعة "مؤقتًا"، انتظارًا لما ستسفر عنه بقية المباريات، بينما يقبع جيبوتي، في ذيل الترتيب، دون رصيد من النقاط.

وسجل ماورو رودريجيز، هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

شارك جيفرسون إينكادا، لاعب فريق فاركو، مع منتخب غينيا بيساو، في مباراة اليوم، عندما حل بديلا مع بداية الشوط الثاني.

وأكمل منتخب غينيا بيساو المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 82، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء، لعرقلته مهاجم منتخب جيبوتي، الذي كان في طريقه للانفراد بالمرمى.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب بوركينا فاسو، مضيفه منتخب إثيوبيا، يوم غدٍ الثلاثاء، بملعب (بن أحمد العبدي) بمدينة الجديدة المغربية، في إطار الجولة الثانية من المجموعة ذاتها.

يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى للتصفيات برصيد ست نقاط، بعد فوزه في مباراتي الجولة الأولى والثانية، على كل من جيبوتي وسيراليون.

وحقق المنتخب المصري فوزًا ثمينًا على مضيفه السيراليوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب (صامويل كانيون دوي) بالعاصمة الليبيرية مونروفيا في الجولة الثانية للتصفيات.

غينيا بيساو جيبوتي التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بوركينا فاسو إثيوبيا مصر سيراليون

مواد متعلقة

منتخب مصر يصل القاهرة بعد الفوز على سيراليون فى تصفيات المونديال (صور)

"الدرندلى" يوضح حقيقة تعرض محمد صلاح لإصابة بعد اقتحام جماهير سيراليون الملعب

الأكثر قراءة

المسافة صفر.. خدعة لـ"حماس" تُسقط بها دبابات وجنود الاحتلال

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

تعطيل الدراسة ووقف الملاحة.. تحرك سريع من "التنمية المحلية" للتعامل مع الأمطار

مجموعة مصر: غينيا بيساو يتغلب على جيبوتى فى تصفيات مونديال 2026

صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر فى الدورى الإنجليزى

6 أشهر لسيدة شوّهت وجه طليقة زوجها بمياه نار فى السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟