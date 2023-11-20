مجموعة مصر.. جيبوتي تستقبل غينيا بيساو بالقاهرة في تصفيات مونديال 2026

يستضيف منتخب جيبوتي، نظيره منتخب غينيا بيساو، في الثالثة عصرًا، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد السلام بالقاهرة، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويخوض المنتخب الجيبوتي، مباراته خارج أرضه، لعدم امتلاكه ملعبًا معتمدًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لاستضافة المباريات القارية والدولية.

وكان منتخب جيبوتي، قد تلقي خسارة مذلة أمام المنتخب المصري، بسداسية نظيفة، في القاهرة، في مباراة الجولة الأولى، بينما تعادل منتخب غينيا بيساو، مع مضيفه منتخب بوركينا فاسو، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في ستاد مراكش الكبير بالمغرب.

وتميل الحظوظ نحو منتخب غينيا بيساو، نظرًا لخبراته التي تتفوق على نظيره الجيبوتي، حيث تأمل غينيا بيساو، في تحقيق الفوز، من أجل الابقاء على حظوظها في المنافسة على التأهل للمونديال.

ويحتل منتخب مصر، صدارة المجموعة الأولى للتصفيات، برصيد 6 نقاط، بعد فوزه في مباراتي الجولة الأولى والثانية، على كل من جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري، قد حقق فوزًا ثمينًا على مضيفه السيراليوني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (صامويل كانيون دوي) بالعاصمة الليبيرية مونروفيا، في الجولة الثانية للتصفيات.

ومن المقرر، أن يلتقي منتخب بوركينا فاسو، مضيفه منتخب إثيوبيا، يوم غدٍ الثلاثاء، بملعب (بن أحمد العبدي) بمدينة الجديدة المغربية.