الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجموعة مصر.. جيبوتي تستقبل غينيا بيساو بالقاهرة في تصفيات مونديال 2026

منتخب غينيا بيساو
منتخب غينيا بيساو

يستضيف منتخب جيبوتي، نظيره منتخب غينيا بيساو، في الثالثة عصرًا، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد السلام بالقاهرة، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويخوض المنتخب الجيبوتي، مباراته خارج أرضه، لعدم امتلاكه ملعبًا معتمدًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لاستضافة المباريات القارية والدولية.

وكان منتخب جيبوتي، قد تلقي خسارة مذلة أمام المنتخب المصري، بسداسية نظيفة، في القاهرة، في مباراة الجولة الأولى، بينما تعادل منتخب غينيا بيساو، مع مضيفه منتخب بوركينا فاسو، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في ستاد مراكش الكبير بالمغرب.

وتميل الحظوظ نحو منتخب غينيا بيساو، نظرًا لخبراته التي تتفوق على نظيره الجيبوتي، حيث تأمل غينيا بيساو، في تحقيق الفوز، من أجل الابقاء على حظوظها في المنافسة على التأهل للمونديال.

ويحتل منتخب مصر، صدارة المجموعة الأولى للتصفيات، برصيد 6 نقاط، بعد فوزه في مباراتي الجولة الأولى والثانية، على كل من جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري، قد حقق فوزًا ثمينًا على مضيفه السيراليوني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (صامويل كانيون دوي) بالعاصمة الليبيرية مونروفيا، في الجولة الثانية للتصفيات.

ومن المقرر، أن يلتقي منتخب بوركينا فاسو، مضيفه منتخب إثيوبيا، يوم غدٍ الثلاثاء، بملعب (بن أحمد العبدي) بمدينة الجديدة المغربية.

جيبوتي غينيا بيساو التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 بوركينا فاسو منتخب مصر سيراليون

مواد متعلقة

جامبيا يستضيف كوت ديفوار.. ومالى يواجه إفريقيا الوسطى فى تصفيات مونديال 2026

منتخب مصر يصل القاهرة بعد الفوز على سيراليون فى تصفيات المونديال (صور)

الأكثر قراءة

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

نجل نتنياهو يفتح النار على جيش الاحتلال.. ومنظمة إسرائيلية ترد: "اصمت أفضل"

وفاة أشهر متبرع لمرضى السرطان في الفيوم

دهس وخطف وسطو مسلح.. تفاصيل ٢٤ ساعة حوادث فى الجيزة

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل السفيرة نبيلة مكرم

عاجل.. حماس تعلن موعد الهدوء في غزة ضمن صفقة تبادل الأسري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟

فلسطين: نطالب الأمم المتحدة والصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتهم ووقف التنكيل والتعذيب ضد المعتقلين

الخارجية الإيرانية: فصائل المقاومة تمثل نفسها.. وتتخذ قراراتها وفقًا لمصالح شعوبها