اللجنة المنظمة لأمم أسيا تقرر تخصيص عوائد تذاكر مباريات البطولة لفلسطين

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أسيا (قطر 2023)، تخصص عوائد تذاكر مباريات المونديال الأسيوي، لدعم الشعب الفلسطيني ضد جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حقهم.

ومن المقرر انطلاق المونديال الآسيوي، خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير المقبل 2023، وذلك بمشاركة 24 منتخبا للمنافسة على اللقب.

وقالت اللجنة في بيانها:" أعلنت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا (قطر 2023)، عن تخصيص عوائد مبيعات تذاكر البطولة الآسيوية المرتقبة".

وأضافت اللجنة في بيانها:" لابد من الوقوف بجوار الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم جهود الإغاثة، حيث يمر بأزمة حرجة تستوجب من الجميع المساندة وتقديم مختلف أنواع الدعم اللازمة".

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم تخصيص هذه الإغاثات، لتوفير مختلف الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والطبية للشعب الفلسطيني بالتعاون مع الجهات المعنية".

وتستضيف قطر، بطولة كأس الأمم الآسيوية للمرة الثالثة في تاريخها، عقب نجاحها في تنظيم نسختي 1988 و2011.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب قطر، قد توج بالنسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الآسيوية، والتي أقيمت في الإمارات عام 2019، وذلك على حساب اليابان بنتيجة 3/1.

وتضم مجموعات كأس الأمم الأسيوية 6 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق.

مجموعات كأس الأمم الآسيوية (قطر 2023)

المجموعة الأولى.. قطر والصين وطاجيكستان ولبنان.

المجموعة الثانية.. أستراليا وأوزبكستان وسوريا والهند.

المجموعة الثالثة.. إيران الإمارات وهونغ كونغ وفلسطين.

المجموعة الرابعة.. اليابان والعراق وإندونيسيا وفيتنام.

المجموعة الخامسة.. كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين.

المجموعة السادسة.. السعودية وتايلاند وقيرغيزستان وعمان.

وتجمع المباراة الافتتاحية من بطولة أمم أسيا (قطر 2024)، بين قطر ولبنان، خلال شهر يناير المقبل.