ستاد لوسيل يستضيف مباراتي افتتاح ونهائي كأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا «قطر 2023»K أن المباراة الافتتاحية للبطولة وكذلك المباراة النهائية، سوف تقامان على ستاد لوسيل.

وأشار الاتحاد الآسيوي في بيان نشر عبر موقعه الرسمي، Ygn أن تعديل موعد انطلاق المباراة الافتتاحية لكأس أمم آسيا 2023، والتي ستجمع قطر (الدولة المضيفة)، ولبنان، المقرر لها يوم 12 يناير 2024، لتجرى في تمام الساعة السابعة مساء (بالتوقيت المحلي).

وأشار البيان، إلى أن ستاد لوسيل سيستضيف المباراة النهائية يوم السبت 10 فبراير 2024، عند الساعة السادسة مساء.

وكان ستاد لوسيل استضاف نهاية العام الماضي المباراة النهائية لبطولة كأس العالم «قطر 2022».

وتقام بقية مباريات كأس أمم آسيا 2023 في ثمانية ملاعب أخرى، حسب ما تم الإعلان سابقاً خلال شهر أبريل الماضي، ومن بينها ستاد البيت الذي كان من المقرر سابقاً أن يستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية.

وأوضح الاتحاد الآسيوي ، أنه في أعقاب تأكيد إضافة ستاد لوسيل ليكون الملعب التاسع في كأس آسيا، وبعد الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الوظيفية الأساسية مثل النقل والمواقع وعمليات المباريات والمحافظة على أرضيات الملاعب، فقد تم إجراء تغييرات إضافة على البرنامج الرسمي لمباريات كأس آسيا «قطر 2023».

قرعة كأس أمم آسيا 2023

المجموعة الأولى: قطر - الصين - طاجيكستان - لبنان

المجموعة الثانية: أوزباكستان - سوريا - الهند - أستراليا

المجموعة الثالثة: إيران - الإمارات - هونج كونج - فلسطين

المجموعة الرابعة: اليابان - إندونيسيا - العراق - فيتنام

المجموعة الخامسة: ماليزيا - الأردن - البحرين - كوريا الجنوبية

المجموعة السادسة: السعودية - تايلاند - قيرجيستان - عمان