الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مونديال 2026: انتصار كينيا ومدغشقر وتعادل مالي في تصفيات كأس العالم

منتخب مالي
منتخب مالي

سقط منتخب مالي في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه أفريقيا الوسطى في الجولة الثانية من المجموعة التاسعة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

في باماكو، تقدم منتخب مالي بهدف عن طريق كاموري دومبيا في الدقيقة 76 لكن بعد ثلاث دقائق فقط رد جيفري كوندوجبيا بهدف التعادل لأفريقيا الوسطى.

وجلس أليو ديانج متوسط ميدان النادي الأهلي، على مقاعد البدلاء، في مباراة منتخب بلاده مالي.

وتصدر منتخب مالي ترتيب المجموعة التاسعة بأربع نقاط مقابل ثلاث نقاط لجزر القمر وغانا ومدغشقر ونقطة واحدة لأفريقيا الوسطى، وظلت تشاد في المركز الأخير بدون رصيد.

وفي نفس المجموعة، فاز منتخب مدغشقر على تشاد بثلاثة أهداف دون مقابل.

وحسمت مدغشقر الفوز على تشاد بثلاثة أهداف حملت توقيع رومان ميتانيير ونجيفا راكوتوهاريمالالا ولويك لابوسين في الدقائق العاشرة و84 و90.

وفي المجموعة السابعة، فاز منتخب كينيا على مضيفه سيشيل بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

وحسم منتخب كينيا فوزه على مضيفه منتخب سيشيل بخمسة أهداف، بواقع هدفين لمايكل أولونجا في الدقيقتين الثالثة والسادسة مقابل هدف واحد لكل من  مسعود جوما وروني اونيانجو وبنسون اومالا في الدقائق 45 و62 و73.

وحصدت كينيا أول ثلاث نقاط لتتقدم للمركز الثالث وظلت سيشيل في المركز الأخير بدون رصيد.

منتخب مالي أفريقيا الوسطى كأس العالم 2026 أليو ديانج مدغشقر

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