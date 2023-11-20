الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تصفيات المونديال: كوت ديفوار وغينيا الاستوائية بالعلامة الكاملة على حساب جامبيا وليبريا

كوت ديفوار
كوت ديفوار

فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره منتخب جامبيا 2 -0 خلال المواجهة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين في دار السلام في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وانتهى الشوط الاول بتقدم كوت ديفوار بهدف حمل توقيع كريستيان كوامي في الدقيقة 45 ثم أضاف سيكو فوفانا الهدف الثاني في الدقيقة 86.

الفوز رفع رصيد أفيال كوت ديفوار إلى ست نقاط في الصدارة من انتصارين متتاليين بفارق الأهداف عن الجابون، وظلت جامبيا بدون رصيد من النقاط بعد خسارتها للمرة الثانية على التوالي.

وفي المجموعة الثامنة، حقق منتخب غينيا الاستوائية العلامة الكاملة بفوز ثاني على حساب ليبريا بهدف نظيف.

وارتفع رصيد غينيا في الصدارة بست نقاط، بينما وقع منتخب ليبريا في المركز الخامس بدون نقاط.

ويدين منتخب غينيا الاستوائية بالفضل في هذا الفوز لإيمليو نسووي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة التاسعة.

ولعب منتخب ليبيريا الشوط الثاني كاملا بعشرة لاعبين بعد طرد نوهان كينيه في الدقيقة 45.

كوت ديفوار جامبيا تصفيات كأس العالم 2026 تصفيات المونديال غينيا الاستوائية ليبريا

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