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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-11-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

ترتفع معدلات البحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد  9-11-2023 والقنوات الناقلة، خاصة مع عرض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم ويشارك فيها منتخب مصر.


مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-11-2023 والقنوات الناقلة

 

نعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-11-2023 والقنوات الناقلة لها وتردد القناة الناقلة لمباراة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

 

مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم

الساعة 15:00 بوروندي * الجابون
الساعة 15:00 موزمبيق * الجزائر
الساعة 15:00 زمبابوي * نيجيريا
الساعة 18:00 سيراليون * مصر
الساعة 18:00 السودان * جمهورية الكونغو


مواعيد مباريات  التصفيات المؤهلة ليورو 2024

الساعة 16:00 المجر * الجبل الأسود
الساعة 16:00 صربيا * بلغاريا
الساعة 19:00 بلجيكا * إذربيجان
الساعة 19:00 السويد * إستونيا
الساعة 21:45 إسكوتلندا * النرويج
الساعة 21:45 إسبانيا * جورجيا
الساعة 21:45 ليشتنشتاين * لوكسمبرج

الساعة 21:45 البوسنة والهرسك * سلوفاكيا
الساعة 21:45 البرتغال * أيسلندا

 

أهمها غزل المحلة ولافيينا.. مواعيد مباريات الأسبوع التاسع لدورى المحترفين

مواعيد مباريات اليوم السبت 18-11-2023 والقنوات الناقلة


مواعيد مباريات دوري أمم الكونكاكاف

الساعة 00:00 باهاماس * غيانا
الساعة 21:00 جوادلوب * سانت كيتس ونيفس
الساعة 21:00 سانت لوسيا * جزيرة سانت مارتن الهولندية - هولندا

 

مواعيد  مباريات دولية ودية - منتخبات

مواعيد 18:00 قبرص - أساسي * ليتوانيا - أساسي

 

مواعيد مباريات  الدوري الإسباني الدرجة الثانية

الساعة 15:00 راسينغ فيرول * ريال بورغوس
الساعة 17:15 ريال اوفييدو * إيبار
الساعة 17:15 إلدينسي * ميرانديس
الساعة 19:30 فياريال ب * أندورا
الساعة 19:30 قرطاجنة * الباسيتي

 

مباراة مصر وسيراليون


تقام اليوم الأحد مباراة منتخب مصر وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم والتي يمكن مشاهدتها من خلال قناة اون تايم سبورت.

تردد قناة أون تايم سبورتس على القمر الصناعي نايل سات

التردد  11861
الاستقطاب  رأسي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6

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تصفيات كأس العالم 2026.. منتخب مصر يواجه سيراليون بالزي التقليدي

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