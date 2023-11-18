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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 18-11-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 18-11-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات الدولية والقارية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة منتخب فرنسا ضد جبل طارق، ومباراة هولندا ضد إيرلندا في تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024"، بالإضافة إلى مباراة السنغال ضد جنوب السودان في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026.

مواعيد مباريات اليوم السبت 18-11-2023 والقنوات الناقلة        

نعرض من خلال التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم السبت 18-11-2023 والقنوات الناقلة لمحبي الساحرة المستديرة والذي جاء كما يلي:-

• مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024" والقنوات الناقلة 

- مباراة أرمينيا ضد ويلز: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة روسيا البيضاء ضد أندورا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة لاتفيا ضد كرواتيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة سويسرا ضد  كوسوفو: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة هولندا ضد إيرلندا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة فرنسا ضد جبل طارق: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

• مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

- مباراة جنوب أفريقيا ضد بنين: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة النيجر ضد تنزانيا: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة السنغال ضد جنوب السودان: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

 

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• مواعيد مباريات كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة 

- مباراة نيوزيلندا ضد المكسيك: في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة ألمانيا ضد فنزويلا: في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة بوركينا فاسو ضد كوريا الجنوبية: في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد فرنسا: في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

• مواعيد المباريات الدولية الودية والقنوات الناقلة

- مباراة ألمانيا ضد تركيا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

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مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة هولندا منتخب فرنسا يورو 2024 تصفيات يورو 2024 السنغال

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