السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مبابي يكشف موقفه من المشاركة في أولمبياد باريس ومستقبله مع سان جيرمان

كيليان مبابي
كيليان مبابي

تحدث النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، عن مستقبله مع فريقه خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم مبابي بإمكانية الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه، وكذلك وجود رغبة من اللاعب نفسه بارتداء القميص الملكي في الموسم القادم.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الفرنسي، صاحب الـ24 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2024، رغم وجود بند بإمكانية وجود موسم إضافي، ولكن مبابي لا ينوي تفعيله.

مبابي يرفض التحدث عن مستقبله مع باريس

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مبابي رفض الرد على الأسئلة التي تتعلق بمستقبله مع فريق باريس سان جيرمان.

ونشرت الصحيفة تصريح مبابي المقتضب، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بـ مباراة فرنسا وجبل طارق، قائلًا: "لا أجيب عن أسئلة إن لم تخص المنتخب الوطني".

وأوضح: "إذا كنت تريد معرفة هذه الأشياء عليك أن تذهب إلى المدينة الرياضية للنادي وتسألني إذا تم استدعائي لحضور المؤتمر الصحفي".

وأكد مبابي: "في الملعب أفكر فقط في تسجيل الأهداف وإحداث الفارق والفوز بالألقاب".

وتابع: "الجميع يتعرّض للضغوطات، وحدث معي ذلك، ولكن يجب ألا يمنعنا ذلك من تقديم أفضل ما لدينا".

وعن انتقادات مدربه لويس إنريكي بأنه يتعيّن عليه أن يتحسن، قال مبابي: "لم أستقبل الأمر بطريقة خاطئة، إنه مدرب عظيم، ولديه الكثير ليقدمه لي".

وأضاف: "في الوقت الحالي أريد تعلم المزيد وتحسين أدائي والتقدم والفوز بالألقاب".

وواصل: "عملت بشكل جيد مع جميع المدربين، لذلك لست بحاجة إلى أن يقولوا لي إنني الأفضل".

وبسؤاله عن رغبته في المشاركة في أولمبياد باريس 2024، أكد مبابي: "بالتأكيد أريد المشاركة في الأولمبياد، الناس يريدون مني أن ألعب معهم".

وأكمل: "لكننا لسنا في مأمن من مفاجأة سيئة؛ لأنه إذا طلب مني النادي عدم القيام بذلك، فسوف أنصاع لقرارهم".

واختتم مبابي تصريحاته بالتحدث عن مباراة فرنسا وجبل طارق، قائلًا: "نأمل في تحقيق الفوز في مباراة اليوم ومواصلة إسعاد الجماهير".

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موعد مباراة منتخب فرنسا المقبلة في تصفيات يورو 2024

ويستعد منتخب فرنسا لخوض مواجهة قوية أمام نظيره جبل طارق، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب فرنسا ضد جبل طارق في تصفيات يورو 2024، اليوم السبت، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ثم يلتقي منتخب فرنسا بنظيره اليوناني، في العاصمة "أثينا"، يوم الثلاثاء المقبل، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ويتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة الثانية المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024 برصيد 18 نقطة، وخلفه منتخب هولندا برصيد 12 نقطة ومنتخب اليونان في المركز الثالث بنفس الرصيد وبفارق الأهداف فيما يحتل منتخب أيرلندا المركز الرابع برصيد 6 نقاط وفي المركز الأخير يأتي منتخب جبل طارق بدون نقاط.

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