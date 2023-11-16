لماذا تنازل مبابي عن 80 مليون يورو لإدارة باريس سان جيرمان؟

كشفت تقارير صحفية عن سبب تراجع إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن معاقبة مهاجم الفريق كيليان مبابي، قبل بداية الموسم الجاري.

وقبل انطلاق الموسم الجاري حدثت أزمة بين مبابي وباريس سان جيرمان، بعدما أبلغ الأول إدارة النادي أنه سيرحل عن النادي بنهاية عقده في شهر يونيو المقبل، وهو ما دفع إدارة النادي لمطالبته بالبحث عن عرض للرحيل عن صفوف الفريق وتهديده بالاستبعاد من المباريات قبل أن يعود للمشاركة مع بداية الموسم.

ووفقًا لما ذكرته شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية، فإن كيليان مبابي اتفق مع إدارة ناديه على عدم دفع النادي جزء من المبالغ المستحقة للاعب وتبلغ قيمتها 80 مليون يورو، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق قد يكون أحد الأسباب الرئيسية في تراجع إدارة النادي الباريسي عن معاقبة اللاعب قبل بداية الموسم.

وارتبط اسم مبابي بالانضمام لصفوف نادي ريال مدريد لأكثر من مرة خلال السنوات الأربعة الماضية، ولكن رغم ذلك مازالت إدارة النادي الباريسي ترغب في تمديد عقده واستمراره مع الفريق.

وأكدت الشبكة أن إدارة باريس ترى أنها لن تخسر كل شيء إذا لم تنجح في تمديد عقد مبابي، مشيرة إلى أن مصير مبابي في الوقت الحالي بين يديه.

ولعب مبابي 15 مباراة بقميص باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم الجاري، وسجل 15 هدفًا وصنع هدفًا لزملائه.

وبدأ مبابي مسيرته ضمن صفوف نادي إيه إس بوندي للشباب، وانتقل منه لصفوف نادي كليرفونتين بنفس المرحلة العمرية في صيف 2011 وبعد موسمين انضم لشباب فريق موناكو في صيف 2013، وصعد لفريق تحت 19 عامًا في عام 2015 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي الفرنسي في شتاء 2016، وتألق مع الفريق وجذب أنظار الأندية الأوروبية له، قبل أن ينضم لباريس سان جيرمان في صيف 2017 معارًا مع شرط شراء في نهاية الإعارة فعله باريس في صيف 2018 ليصبح لاعبًا للفريق بشكل نهائي.