رودريجو جويس يتحدث عن انضمام مبابي لريال مدريد ومركزه المفضل

رد رودريجو جويس، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، على احتمالية انضمام الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، لصفوف الملكي.



وتسيطر أنباء انتقال مبابي لريال مدريد على سوق الانتقالات منذ 3 مواسم، وازدادت بعدما أعلن اللاعب رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان عقب نهاية عقده مع النادي، والذي سينتهي بحلول 30 يونيو 2024.



وقال رودريجو في تصريحات لـ"كادينا سير":"إذا كنت أنا سأوقع مع مبابي؟ بالطبع سأوافق، إنها صفقة قوية ولكن عليك ان تسأل الرئيس".



وبدأ كيليان مبابي مسيرته ضمن صفوف نادي إيه إس بوندي للشباب، وانتقل منه لصفوف نادي كليرفونتين بنفس المرحلة العمرية في صيف 2011 وبعد موسمين انضم لشباب فريق موناكو في صيف 2013، وصعد لفريق تحت 19 عامًا في عام 2015 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي الفرنسي في شتاء 2016.



وعن التعامل مع بيلينجهام في الفريق، أجاب: "العلاقة بيننا جيدة إنه لاعب ظاهرة، لم يتعلم الإسبانية حتى الآن ولكننا نتحدث الانجليزية قليلًا، أنا معجب به، لقد خرجنا سويًا لتناول الطعام وسافرنا إلى فرنسا، لدينا علاقة جيدة وهو شاب جيد جدًا".



وعما إذا كانت إسبانيا عنصرية، علق: "كل الأشياء التي حدثت كانت صعبة جدًا، لا أعتقد أن إسبانيا عنصرية على الرغم من أن بها عنصرية مثل أي دولة، لا يمكننا التحدث عن الجميع بسبب البعض، لا توجد لدينا مشاكل في ذلك، الأمور معقدة أكثر قليلًا في الملاعب ولكن في الشوارع هادئة".



وعن سباق الدوري، قال: "جيرونا يسير بشكل جيد، فقدنا نقاط أمام رايو ولكننا أيضًا نلعب جيدًا".

ويتصدر فريق جيرونا ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

وعن مركزه المفضل في الملعب: "في البداية كنت أفضل اللعب في وسط الملعب ثم كجناح، لا أحب اللعب في المركز 9 ولكنني أتطور وهي فرصة وشرف ولكن نظرًا لخصائصي فهو لا يناسبني وأنا أحب أن أكون أكثر تواصلًا مع الكرة، ولكنني متأقلم مع فيني والأمور تسير بشكل أفضل".

وعن احتمالية تولي أنشيلوتي تدريب منتخب البرازيل، اختتم:"لا نعرف ما سيحدث وليست لدينا فكر، بالطبع نحن نريد أن يكون أنشيلوتي معنا، أما إذا كنا نريده هنا أو في البرازيل؟ فلا يمكنني إخبارك أين أريده حتى النهاية".