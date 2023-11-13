الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مونت كارلو: ريال مدريد لم يتخل عن مبابي وينتظر خطوته الأولى

كيليان مبابي
كيليان مبابي

أكدت تقارير صحفية، الاثنين، أن نادي ريال مدريد الإسباني ما زال مهتمًا بالتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشر ريال مدريد بيانًا نفى خلاله التفاوض مع مبابي، كما أكدت تقارير صحفية أن النادي الإسباني صرف النظر عن التعاقد مع قائد منتخب فرنسا.

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وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض والتوقيع لأي ناد مجانًا، بدءًا من شهر يناير المقبل.

وبحسب شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية، فإن ريال مدريد لم يتخل عن التعاقد مع مبابي، لكن النادي صار على أهبة الاستعداد فيما يتعلق بذلك الملف، منذ فشل التعاقد معه في صيف 2022، حيث ينتظرون أن يتخذ النجم الفرنسي الخطوة الأولى.

أوضح التقرير أن اللاعب ما زال مرغوبًا من قبل فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، وهو الشخص الذي أراد ضم مبابي منذ عام 2017 عندما غادر موناكو صوب باريس سان جيرمان.

وتابعت الشبكة أن ريال مدريد غير أسلوبه في هذه القضية مما جعل مبابي يشعر بخيبة أمل في كثير من الأحيان، لكن النادي لن يتقدم بعد الآن على الإطلاق في المفاوضات، ولا يريد أن يظهر كمنافس رئيسي.

وقال مصدر في ريال مدريد للشبكة:"إذا أراد مبابي أن يأتي، فليقم بالمهمة"، حيث فقدت كلمات اللاعب الكثير من قيمتها في نظر قادة النادي المدريدي منذ يونيو 2022.

وأردف التقرير أن عدد من مسؤولي النادي الإسباني يفضلون التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، والذي سيصبح الخطة رقم ب حال التعاقد مع مبابي، خاصة في ظل وجود شرط للرحيل الصيف المقبل في عقد اللاعب مع ناديه الإنجليزي، يُقدر بـ 200 مليون يورو.

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