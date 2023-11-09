رسميا.. ريال مدريد يُعلن تجديد عقد فالفيردي حتى 2029

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، تجديد عقد النجم الأوروجوياني فيدي فالفيردي، لاعب وسط الفريق، حتى عام 2029.

ريال مدريد يُعلن تجديد عقد فيدي فالفيردي حتى عام 2029

وأصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا، أكد خلاله تجديد عقد نجمه الأوروجوياني فيدي فالفيردي لمدة 6 سنوات، حتى 30 يونيو 2029.

وكان فيدي فالفيردي قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2016، قادمًا من بينيارول، وتمت إعارته من قبل إلى ديبورتيفو لاكورونيا في عام 2017.

وبمرور السنوات، أصبح فيدي فالفيردي، صاحب الـ25 عامًا، واحدًا من أفضل لاعبي خط الوسط في الوقت الحالي.

وشارك فيدي فالفيردي في 220 مباراة مع ريال مدريد في جميع المسابقات، سجل خلالهم 19 هدفًا، وقدم 18 تمريرة حاسمة.

وتوّج فيدي فالفيردي بـ9 ألقاب مع ريال مدريد، وهي: 2 الدوري الإسباني، 2 كأس السوبر الإسباني، 1 كأس ملك إسبانيا، 1 دوري أبطال أوروبا، 1 كأس السوبر الأوروبي و2 كأس العالم للأندية.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فالنسيا، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة، خلف جيرونا صاحب الصدارة برصيد 31 نقطة.

وعلى الصعيد الأوروبي، فقد تمكّن فريق ريال مدريد من التأهل لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، وذلك بعد فوزه على سبورتينج براجا البرتغالي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على إستاد سانتياجو برنابيو، في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات.