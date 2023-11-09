الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الوحدة الإماراتى يقيل موسيمانى

بيتسو موسيمانى
بيتسو موسيمانى

أفادت صحيفة "البيان" الإماراتية بأن نادي الوحدة الإماراتي قرر إقالة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ بسبب تراجع النتائج في الآونة الأخيرة.

وحسب التقارير الصحفية، فإن بيتسو موسيماني أصبح الضحية السابعة في الدوري الإماراتي خلال الموسم الجاري 2023-2024.

الوحدة الإماراتي يقرر إقالة بيتسو موسيماني 

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "البيان"، فإن إدارة نادي الوحدة الإماراتي قررت إقالة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ بسبب تذبذب نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، رغم الفوز في آخر مباراتين.

وكان فريق الوحدة قد تغلّب على اتحاد كلباء بنتيجة 2-1، كما فاز على عجمان بهدف نظيف في آخر مباراتين بالدوري الإماراتي.

ولكن المباراة الأخيرة التي جمعت بين فريق الوحدة وعجمان قد شهدت غياب موسيماني؛ بسبب وعكة صحية دخل على إثرها المستشفى لعدة أيام، قبل أن يخرج عقب تحسن حالته.

آرنو بويتنويج يتولى تدريب فريق الوحدة خلفًا لموسيماني

وحسب مصادر لصحيفة "البيان"، فإن إدارة الوحدة أسندت المهمة إلى الهولندي آرنو بويتنويج، مدرب فريق الرديف، للعودة إلى تدريب الفريق الأول مجددًا خلفًا لموسيماني.

وكان الهولندي آرنو بويتنويج قد تولى تدريب فريق الوحدة الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الماضي 2022-2023، وذلك خلفًا للمدرب الإسباني مانويل خيمينيز.

وبناءً عليه، من المقرر أن يقود آرنو بويتنويج تدريبات نادي الوحدة اعتبارًا من غد الجمعة، وذلك عندما يعود الفريق لاستئناف تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 4 أيام.

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ماذا قدم بيتسو موسيماني مع الوحدة الإماراتي؟

وقاد موسيماني فريق الوحدة في 14 مباراة في جميع البطولات منذ توليه المهمة، حقق خلالها الفوز في 8 مباريات، بينما تلقى 6 هزائم.

كما قاد فريق الوحدة إلى دور الـ16 من البطولة العربية التي أقيمت قبل بداية الموسم، قبل أن يوّدع المسابقة عقب الهزيمة أمام الشباب السعودي بركلات الجزاء الترجيحية.

وعلى الصعيد المحلي، فقد خاض موسيماني 7 مباريات في الدوري الإماراتي، حيث حقق الفوز على الجزيرة وحتا واتحاد كلباء وعجمان، بينما خسر أمام البطائح وشباب الأهلي وبني ياس.

كما لعب ثلاث مباريات في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فاز خلالها على الإمارات في مباراتين، وخسر في ذهاب الدور ربع النهائي أمام الجزيرة.

ويحتل فريق الوحدة حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 12 نقطة، جمعها من 4 انتصارات، بينما تلقى ثلاث هزائم.

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