تقارير جنوب إفريقية: الزمالك يترقب مصير بيتسو موسيمانى مع الوحدة الإماراتى

أفادت تقارير صحفية، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لنادي الأهلي والوحدة الإماراتي الحالي، أصبح هدفا رئيسيا لمسئولى القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك، بعد الأداء والنتائج المتذبذبة جدا للفارس الأبيض مؤخرا في مسابقة دوري نايل والهزيمة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف، فضلا عن عدم اقتناع بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي بالمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وفقا لما ذكره موقع "the south african": الزمالك يرقب بشدة مصير بيتسو موسيماني مع الوحدة الإماراتي".

وأضاف الموقع:" الزمالك على أتم استعداد للتعاقد مع مدرب الأهلي السابق، حالة رحيله عن الفريق الإماراتي، تحسبا لرحيل الكولومبي عن الإدارة الفنية للقلعة البيضاء الفترة المقبلة، حالة حدوث أي إخفاق جديد للفريق مستقبلا".

يذكر أن بيتسو موسيماني، قد توج قبل ذلك مع نادي الأهلي بلقبي دوري أبطال إفريقيا، أحدهما كان على حساب الزمالك، في نهائي القرن الشهير أمام الزمالك ذاته، في نسخة 2020 على استاد القاهرة الدولي، بهدفين مقابل هدف، منهما هدف محمد مجدي أفشة.

كما نجح موسيماني في تحقيق السوبر الإفريقي مع الأهلي مرتين، فضلا عن الميدالية البرونزية لكأس العالم مرتين متتاليين أيضا، بالإضافة لكأس مصر.

وكان موسيماني قد أعلن في فترة سابقة تلقيه عرضًا من جانب الزمالك ولكنه رفضه بسبب أن التوقيت لم يكن مناسبًا لقبول العرض.

ويتولى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تدريب الزمالك، ولكن لم يتم حسم مستقبله من جانب مجلس الإدارة الجديد برئاسة حسين لبيب.

ويحيط الغموض حاليا بمصير المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع نادي الزمالك.