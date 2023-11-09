الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يسعى لتكرار "سيناريو الذهاب" مع ليفربول أمام تولوز بالدوري الأوروبي

ليفربول
ليفربول

يحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، ضيفًا على نظيره تولوز الفرنسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول يسعى لتكرار سيناريو الفوز أمام تولوز

ويسعى فريق ليفربول لمواصلة نغمة الانتصارات وتحقيق الفوز الرابع على التوالي في بطولة الدوري الأوروبي، من أجل ضمان التأهل للدور التالي من المسابقة.

ويأمل محمد صلاح في قيادة ليفربول نحو تكرار سيناريو الفوز أمام تولوز، مثلما حدث في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "أنفيلد رود"، وانتهت بفوز الريدز بنتيجة 5-1.

وشهدت المباراة تألق لاعبو ليفربول بشكل كبير، وسجل محمد صلاح الهدف الخامس في الدقيقة 90+3 في الوقت بدل الضائع من اللقاء.

في المقابل، يرغب فريق تولوز في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، في محاولة لتعزيز فرصه في خطف بطاقة التأهل للدور التالي من بطولة الدوري الأوروبي، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

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ترتيب ليفربول وتولوز في الدوري الأوروبي

ويتصدر فريق ليفربول حاليًا جدول ترتيب المجموعة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط.

بينما يتواجد فريق تولوز حاليًا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، خلفسانت جيلواز البلجيكي صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، بينما يقبع فريق لاسك لينز النمساوي في المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.

ليفربول محمد صلاح صلاح تولوز الدوري الاوروبي اليوروباليج

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