إنتر ميلان يزاحم يوفنتوس على ضم تياجو ألكانتارا من ليفربول

يحوم الغموض حول مستقبل النجم الإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة.

وسبق لـ تياجو ألكانتارا اللعب في برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، قبل أن ينضم إلى صفوف ليفربول في صيف 2020.

إنتر ميلان ينافس يوفنتوس على ضم تياجو ألكانتارا من ليفربول

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديفنسا سنترال" نقلًا عن نظيرتها صحيفة "FIChajes" الإسبانية، فإن أحد الأندية الإيطالية ترغب في التعاقد مع تياجو ألكانتارا خلال الفترة المقبلة.

وأفادت التقارير الصحفية، أن ناديي إنتر ميلان ويوفنتوس يرغبان في الحصول على خدمات تياجو ألكانتارا في الصيف المقبل بعد انتهاء عقده.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الإسباني، صاحب الـ32 عامًا، رفقة ليفربول في يونيو 2024 المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن نادي إنتر ميلان، تحت قيادة المدرب سيموني إنزاجي، يريد التعاقد مع ألكانتارا كبديل محتمل في حال رحيل نيكولو باريلا في الصيف المقبل.

أما نادي يوفنتوس فإنه يبحث عن بديل للثنائي بول بوجبا الذي تم إيقافه، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات، ونيكولو فاجيولي الذي تم إيقافه أيضًا؛ بسبب تورطه في المراهنات.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن ناديي إنتر ميلان ويوفنتوس يريدان استغلال عدم مشاركة تياجو ألكانتارا في أي مباراة رفقة ليفربول منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024.

وشارك تياجو ألكانتارا في 97 مباراة مع ليفربول، سجل خلالهم 3 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمةن وتوّج معهم بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية، قبل أن يُعاني من الإصابات.

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الأوروبي

ويستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة قوية أمام نظيره تولوز الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد تولوز الفرنسي في الدوري الأوروبي، غدًا الخميس، في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.