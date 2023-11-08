الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هل يترشح جيرارد بيكيه لرئاسة برشلونة؟

جيرارد بيكيه
جيرارد بيكيه

كشف النجم الإسباني جيرارد بيكيه، قائد ومدافع برشلونة السابق، عن طموحاته وخططه بعد مرور عام على اعتزاله عالم كرة القدم، وموقفه من رئاسة نادي برشلونة في المستقبل.

وكان جيرارد بيكيه قد أعلن اعتزاله كرة القدم في شهر نوفمبر من العام الماضي 2022؛ بسبب قلة مشاركته في مباريات الفريق، رغم استمرار عقده مع برشلونة حينها.

ويمتلك جيرارد بيكيه، صاحب الـ36 عامًا، نادي أندورا، الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية في إسبانيا.

بيكيه يكشف موقفه من رئاسة برشلونة

ونشرت إذاعة "راديو كتالونيا RAC 1"، حوارها مع بيكيه، قائلًا:"برشلونة نادي كبير وعريق، وعليك دائمًا أن تلعب بشكل جيد بقميص هذا النادي".

وأكد:"ما زلت أتابع مباريات برشلونة، وشاهدت مباراة الكلاسيكو".

وأضاف:"ريال مدريد لا يستحق الفوز على برشلونة بنتيجة 2-1، إنهم دائمًا يحققون الانتصارات دون أداء"، متابعًا:"في برشلونة نحتفل عندما نقدم أداءً جيدًا، ولكن ريال مدريد يحتفلون بأي شيء دون تقديم شيء".

وبسؤاله عن أداء جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، قال بيكيه:"إنه لاعب مميز وعظيم وجدير بتمثيل هذا النادي، فهو يؤدي بكفاءة كبيرة".

وعن مباراة برشلونة أمام شاختار، أجاب بيكيه "لا لم أشاهد مباراة الأمس؛ لأنني كنت مسافرًا، ولكنني أثق في قدرة برشلونة على العودة إلى مساره مجددًا".

وكان فريق برشلونة قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام شاختار دونيتسك الأوكراني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. لمطالعة التفاصيل من هنا.

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وبسؤاله عن أداء تشافي مع برشلونة خلال الفترة الماضية، قال بيكيه:"أظن أنه المدرب الأنسب للنادي في الوقت الحالي"، موضحًا أنه "قادرًا على إعادة برشلونة لمستواه مرة أخرى، ولكن القرار النهائي في يد الرئيس خوان لابورتا بالتأكيد".

وعن موقفه من رئاسة نادي برشلونة في المستقبل، أجاب بيكيه: "لا أستبعد فكرة الترشح لرئاسة برشلونة، ولكنني لا أفكر فيها حاليًا".

وتابع:"كوني رئيسًا لنادٍ كبير مثل برشلونة، سيتطلب تضحيات كبيرة"، مضيفًا:"لدي ارتباط كبير وقوي بهذا النادي، وأشعر بأنني مدين له بالكثير".

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