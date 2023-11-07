الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شاختار يوقف قطار برشلونة في دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف

شاختار
شاختار

خسر فريق برشلونة الإسباني أمام مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فولكسبارك بألمانيا، في الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

افتتح دانيلو سيكان التسجيل لـ شاختار بهدف أول في الدقيقة 40، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها جيورجي جوتشوليشفيلي من الجهة اليمنى.

وتحصل المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو، على البطاقة الصفراء، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، للخشونة.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو برشلونة، محاولاتهم للتسجيل، لكنهم فشلوا في مسعاهم، في ظل صمود دفاعات فريق شاختار، ليحقق الفريق الأوكراني، الانتصار الثاني لهم في دور المجموعات هذا الموسم، حارمًا الفريق الكتالوني من حسم التأهل إلى الدور المقبل.

وسجل نيويورتون هدفًا لـ شاختار في الدقيقة 87، تم إلغائه بداعي التسلل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد شاختار لـ 6 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 9 نقاط في المركز الأول.

تشكيل برشلونة أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل برشلونة أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا، فشهد تواجد البولندي روبرت ليفاندوفسكي في خط الهجوم، فيما يتواجد جواو فيليكس على مقاعد البدلاء، رفقة بيدري، جوليس كوندي، لامين يامال.

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - ماركوس ألونسو

خط الوسط: أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - بابلو جافي

خط الهجوم: رافينيا - فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي

وكان يكفي لـ برشلونة الانتصار في مباراة اليوم، من أجل التأهل بصفة رسمية إلى دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الجولة الثالثة التي أُقيمت على ملعب “مونتجويك”، معقل الفريق الكتالوين، قد انتهت بفوز برشلونة على شاختار، بهدفين مقابل هدف.

برشلونة شاختار دوري ابطال اوروبا دانيلو سيكان شاختار دونيتسك

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