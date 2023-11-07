الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يفكر في قطع إعارة لينجليه لتسهيل بيعه في الصيف

كليمنت لينجليه
كليمنت لينجليه

تخطط إدارة نادي برشلونة الإسباني لقطع إعارة الفرنسي كليمنت لينجليه، مدافعه المعار لنادي أستون فيلا الإنجليزي.

قطع الإعارة

ويلعب لينجليه ضمن صفوف فريق أستون فيلا معارًا من برشلونة منذ بداية الموسم الجاري ولمدة موسم ومن المقرر أن تنتهي الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن إدارة نادي برشلونة تفكر في قطع إعارة لينجليه بسبب قلة مشاركاته مع فريق أستون فيلا منذ بداية الموسم الجاري، وحاجة النادي إلى مشاركته في أكبر عدد ممكن من الدقائق من أجل الحفاظ على قيمته التسويقية من أجل بيعه في الصيف.

لينجليه لعب 3 مباريات فقط بقميص أستون فيلا منذ بداية الموسم الجاري، وجميعها في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، ولم يشارك في الدوري الانجليزي حتى الآن.

وحاولت إدارة نادي برشلونة بيع لينجليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن مفاوضاتها فشلت مع فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، فيما رفض اللاعب الانضمام لنادي النصر السعودي.

وأشارت سبورت إلى أنه إذا سمحت اللوائح بذلك فإن لينجليه قد يعود إلى إسبانيا في ظل حاجة نادي ريال بيتيس لضم قلب دفاع في الشتاء.

لينجليه بدأ مسيرته ضمن صفوف فريق شانتيلي للشباب وانتقل لنادي نانسي تحت 19 عامًا في صيف عام 2010 وبعد 3 سنوات انتقل لفريق الرديف بالنادي ثم صعد للفريق الأول في صيف 2014 وقضى معهم موسمين ونصف قبل الانتقال لنادي إشبيلية الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2017، وبعد عام ونصف انتقل لفريق برشلونة الإسباني وقضى 4 مواسم مع النادي قبل أن يعار لنادي توتنهام هوتسبير في صيف 2022 لمدة موسم وعاد للفريق عقب نهاية الموسم الماضي ثم أعير لأستون فيلا في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

ولعب لينجليه 160 مباراة بقميص فريق برشلونة وسجل 7 أهداف وصنع 3 لزملائه في الفريق.

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