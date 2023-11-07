برشلونة ضيفًا ثقيلًا على شاختار دونتيسك بدوري أبطال أوروبا

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلًا على نظيره شاختار دونتيسك الأوكراني، اليوم، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة شاختار دونتيسك وبرشلونة

وتنطلق المباراة في الثامنة إلا ربع مساءً، على ملعب فولكسبارك بمدينة هامبورج بألمانيا.



ويأمل فريق برشلونة في حسم تأهله من دور المجموعات بشكل رسمي وتكرار انتصاره على فريق شاختار وتحقيق العبور الأول له من دور المجموعات منذ موسم 2020-2021، والذي تأهل خلاله لدور الـ16 وودع البطولة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما لم ينجح في عبور دور المجموعات في موسمي 2021 - 2022، و2022 - 2023، وخرج من البطولة وانتقل لبطولة الدوري الأوروبي التي ودعها في الموسم الأول من ربع النهائي على يد فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني، ثم خرج من النسخة التالية أمام مانشستر يونايتد في دور الـ16.

فيما يرغب فريق شاختار دونتيسك في تحقيق فوز مفاجيء والدخول في المنافسة على المركز الثاني المؤهل لدور الـ16، مع فريق بورتو الذي يحتل وصافة المجموعة حتى الآن.

ويعول فريق شاختار دونتيسك على أنتويرب البلجيكي لتحقيق المفاجأة وتعطيل بورتو من أجل معادلة نقاط الفريق البرتغالي، وإرجاء حسم المتأهل للدور المقبل لمواجهتهما في الجولة الأخيرة من المجموعات.

وفي نفس المجموعة يستضيف بورتو البرتغالي نظيره أنتويرب البلجيكي في العاشرة مساءً.



ويتطلع فريق بورتو لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم من أجل تثبيت أقدامه في المركز الثاني المؤهل لدور الـ16 من البطولة، بينما يرغب فريق أنتويرب في تحقيق نتيجة إيجابية على أمل القفز على المركز الثالث والانتقال لبطولة الدوري الأوروبي.

ويتصدر برشلونة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط وخلفه بورتو برصيد 6 نقاط، ثم شاختار دونتيسك بـ3 نقاط، ثم أنتويرب البلجيكي بدون نقاط في المركز الرابع.