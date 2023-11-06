الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بويول يوجه نصيحة لـ فينسيوس جونيور.. ويتحدث عن تورط برشلونة بقضية "نيجريرا"

كارلوس بويول
كارلوس بويول

وجه كارلوس بويول، قائد فريق برشلونة السابق، نصيحة للبرازيلي فينسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد.

كارلوس بويول لعب لفريق برشلونة طوال مسيرته التي انتهت باعتزاله في صيف عام 2014.
وقال بويول في تصريحات خلال تقديم بطولة التضامن في نادي سانت كوجات جونيور:"أود أن أتحدث معه كزملاء كرة قدم وأخبره بما أعتقد وما أشعر".

فينسيوس جونيور يلعب لريال مدريد منذ انضمامه من نادي فلامينجو البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018.

واستطرد بويول:"إنه لاعب عظيم وبإمكانه صنع الفارق مع فريقه والذي ينبغي الإعجاب به في كل المجالات ولكن إذا غير سلوكه بعض الشيء سيحظى بمزيد من التقدير".

وتطرق بويول للحديث عن انتصار فريقه على ريال سوسيداد: "الفوز في دونوستي يزيد من قيمته لأنه يعني 3 نقاط وهذا لا يعني أنه ليس علينا تحليل المباراة، تشافي سيفعل ذلك بالتأكيد".

وأكد بويول أن تشافي يعرف برشلونة جيدًا ويجب أن يحظى بالدعم مشيرًا إلى أنه يعلم كيف تسير الأمور ففي برشلونة يجب الفوز واللعب بشكل جيد، معتبرًا أن هذه المتطلبات جيدة جدًا.
وأنهى تصريحاته بالحديث عن تورط نادي برشلونة في قضية رشوى نائب رئيس لجنة الحكام السابق، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية نيجريرا":"أنا مقتنع أن برشلونة لم يشتر حكامًا، في وقتي لم يكن لدي شعور أنهم ساعدونا بل على العكس تمامًا".

وبدأ بويول مسيرته ضمن صفوف شباب نادي برشلونة في صيف عام 1995 وتدرج في المراحل العمرية بالنادي وفريقي الرديف قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول للمرة الأولى في صيف 1999.
ولعب كارلوس بويول 682 بقميص فريق برشلونة خلال مسيرته مع الفريق والتي امتدت لـ  19 عامًا وسجل 25 هدفًا وصنع 14 لزملائه في الفريق.

كارلوس بويول برشلونة فينسيوس جونيور ريال مدريد نيجريرا

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