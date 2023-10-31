ريال مدريد يعلن رسميًا تمديد عقد فينيسيوس جونيور حتى 2027

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تمديد عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب الفريق لمدة 4 مواسم مقبل.

وسبق أن أفادت تقارير صحفية بأن إدارة نادي ريال مدريد استقر على تمديد عقد فينيسيوس جونيور مع الفريق، خاصة أن عقده سينتهي بحلول 30 يونيو 2024، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع اللاعب على كل التفاصيل الخاصة بتمديد العقد.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله تمديد عقد فينيسيوس جونيور حتى 2027.

وقال بيان النادي إن فينيسيوس جونيور بات أهم لاعبي ريال مدريد في السنوات الأخيرة، وسجل للفريق هدف الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في باريس، وفاز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2022 بالمغرب والتي حققها ريال مدريد للمرة الثامنة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" صورة معدلة ببرامج تعديل الصور لفينيسيوس جونيور يمسك بقميصًا عليه اسمه ورقم 2027 وهو موعد نهاية العقد الجديد، وفي لقطة أخرى يلتقط صورة لنفسه، وعلقت: "2018- 2027، من أجل صناعة التاريخ".

ويلعب فينيسيوس جونيور ضمن صفوف فريق ريال مدريد منذ انضمامه من نادي فلامينجو البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018.

ولعب فينيسيوس جونيور 279 مباراة بقميص ريال مدريد وفريق فلامينجو البرازيلي، وسجل 73 هدفًا وصنع 69 لزملائه، ومنذ انضمامه لريال مدريد لعب فينيسيوس 225 مباراة مع الفريق وسجل 59 هدفًا وصنع 64.

ومثل فينيسيوس جونيور المنتخب البرازيلي في مختلف المراحل العمرية، ولعب أولى مبارياته بقميص المنتخب الأول في 11 سبتمبر 2019 في ودية ضد بيرو، ومنذ ذلك الحين لعب 23 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع مثلها.



ولم يذكر بيان ريال مدريد قيمة الشرط الجزائي في العقد الجديد الخاص بفينيسيوس ولكن بعض التقارير أشارت في وقت سابق إلى أن شرطه الجزائي سيتم رفعه إلى مليار يورو.