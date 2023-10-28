السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فينسيوس جونيور في ليلة انتصاره الـ150: سنستمتع بفوز الكلاسيكو وبيلينجهام لا يصدق

فينسيوس وبيلينجهام
فينسيوس وبيلينجهام

احتفل البرازيلي فينسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد، بوصوله للانتصار رقم 150 في مسيرته مع النادي الملكي، عقب الفوز على برشلونة بالدوري الإسباني.


وشارك فينسيوس جونيور في فوز ريال مدريد على برشلونة ببطولة الدوري الإسباني بهدفين مقابل هدف، ليحقق الانتصار رقم 150 في مسيرته مع النادي الملكي، ويواصل فريقه تصدر البطولة.

وقال في تصريحات للموقع الرسمي لريال مدريد: "الوصول لهذا الرقم مع أفضل نادي في العالم وفي الكلاسيكو أمر مهم بالنسبة لي، يجب علينا أن نواصل على هذا الأداء ونحن سعداء".

وشارك فينسيوس جونيور في 235 مباراة بقميص ريال مدريد وسجل 62 هدفًا وصنع 67 لزملائه.

وأضاف: "لدينا حتى يوم الأربعاء للاستمتاع بالكلاسيكو، ثم نستعيد خطواتنا، المدرب يفهمنا ويمنحنا الحرية عندما يكون بإمكانه ذلك".

ويتصدر ريال مدريد ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة وبفارق الأهداف عن فريق جيرونا، صاحب المركز الثاني.


وأكمل: "نحن لا نستسلم أبدًا ويمكننا الفوز في النهاية عندما نقاتل، تحكمنا في اللعب جيدًا في الشوط الثاني، وكنا نعرف أننا سنسجل الهدف الثاني، واستغل جود فرصته للتسجيل".

ومنذ بداية الموسم الجاري، شارك فينسيوس جونيور في 10 مباريات بقميص ريال مدريد في مختلف البطولات وسجل 3 أهداف وصنع مثلهم.


وأشاد بأداء بيلينجهام قائلًا: "إنه لا يصدق ودائمًا ما يصنع الفارق، هناك العديد من اللاعبين الصغار في الفريق ونقضي الكثير من الوقت سويًا داخل وخارج الملعب، ذلك يقرب الفريق من بعضه ويمنحنا فرصة أفضل للفوز بكل الألقاب هذا الموسم".

فينسيوس جونيور من ناشئي فريق فلامينجو البرازيلي وصعد من فريق تحت 20 عامًا للفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وانتقل لنادي ريال مدريد في صيف عام 2018.

فينسيوس جونيور ريال مدريد برشلونة الدوري الاسباني بيلينجهام

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