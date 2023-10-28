"كالما كالما".. بيلينجهام يقلب تأخر ريال مدريد لانتصار على برشلونة ويواصل تصدر الليجا

قلب ريال مدريد تأخره بهدف أمام مضيفه برشلونة في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الإسباني، لانتصار بهدفين مقابل هدف.

واحتفل جود بيلينجهام بتسجيله هدفي ريال مدريد في المباراة، وذهب ناحية جماهير برشلونة واحتفل بطريقته الخاصة والتقطته عدسات الكاميرات يقول لهم: “كالما” أي اهدأوا بالإسبانية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم برشلونة بهدف دون رد.

وفرض لاعبو برشلونة استحواذهم على مجريات اللعب وضغطوا من الدقائق الأولى رغبة في تسجيل هدف مبكر وتأكيد سيطرتهم على المباراة.

وسجل إلكاي جوندوجان هدف التقدم لفريق برشلونة في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، بعدما أخطأ أوريلين تشواميني في تمرير الكرة ووصلت لجوندوجان في حالة انفراد بالحارس وتزحلق ضد ديفيد ألابا واستخلص جوندوجان الكرة وسددها في الشباك.

وبعدها بدقيقة حاول فينسيوس، بتسديدة خارج منطقة الجزاء لكنها جاءت سهلة في يد تير شتيجن.

وكاد فيرمين لوبيز يسجل الهدف الثاني، بالدقيقة 15 بتسديدة داخل منطقة اصطدمت في عارضة كيبا.

وحاول أنطونيو روديجير بتسديدة من مسافة بعيدة، بالدقيقة 21 لكنها مرت بجوار مرمى تير شتيجن.

وأنقذ كارفخال ريال مدريد من انفراد فيليكس بالدقيقة 28، بعدما مر ببراعة من روديجير.

واستحوذ لاعبو برشلونة على مجريات اللعب بنسبة 55% مقابل 45% لصالح فريق ريال مدريد.



وانلقب الاستحواذ لصالح فريق ريال مدريد في الشوط الثاني من المباراة، وتبادل كلا الفريقين الخطورة على المرمى وحاول لاعبو ريال مدريد اسجيلهدف التعادل، فيما ضغط برشلونة لتسجيل الهدف الثاني.

وحاول رودريجو مبكرًا في الدقيقة 46، بتسديدة داخل منطقة الجزاء لكنها علت مرمى تير شتيجن.



وأضاع جواو كانسيلو فرصة انفراد بالدقيقة 58، بعدما مر من كامافينجا وروديجير وسدد بغرابة فوق المرمى.



وسدد تشاوميني كرة من خارج منطقة الجزاء بقوة بالدقيقة 66، لكن تصدى لها شتيجن.



وبالدقيقة 68 سدد بيلينجهام صاروخية، لم ينجح فيها شتيجن من إمساكها لتمنح التعادل للريال.

واكتسب ريال مدريد خطورة على مرمى برشلونة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وأهدروا العديد من الفرص ووصلوا للمرمى بأكثر من فرصة ولكن لم ينجحوا في هز الشباك وتألق دفاع برشلونة في إبعاد الخطورة عن مرماهم.

وحاول نادي برشلونة الوصول للمرمى وتسجيل الهدف الثاني ولكن أغلب محاولاتهم لم تنجح في الوصول للمرمى.

وسجل جود بيلينجهام هدف ريال مدريد الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من كرة عرضية لعبها داني كارفخال من الجانب الأيمن للملعب ولمسها لوكا مودريتش ومرت من إينيجو مارتينيز وحولها بيلينجهام في الشباك.

وسدد لاعبو برشلونة 3 كرات على المرمى من 12 محاولة وخرجت 7 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، مقابل 4 تسديدات من 13 محاولة وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض دفاع برشلونة 5 كرات.



واستحوذ برشلونة على مجريات اللعب بنسبة 51% مقابل 49% لصالح ريال مدريد.

ورفع ريال مدريد رصيده لـ28 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.