الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مبابي يتحدث عن هزيمة باريس سان جيرمان أمام ميلان في دوري الأبطال

كيليان مبابي
كيليان مبابي

أبدى النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، حزنه الشديد بعد خسارة فريقه أمام ميلان الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد تلقى هزيمة قاسية أمام ميلان بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

مبابي يعلّق على خسارة باريس سان جيرمان أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تصريحات جديدة لـ كيليان مبابي، قائلًا: "إنها الهزيمة الثانية لنا خارج أضنا، إنه أمر سيئ ومحبط للغاية لنا".

وأضاف: "ليس من السهل تقبل الهزيمة، نحن نشعر بخيبة أمل كبيرة".

وتابع: "لقد افتقدنا مهارتنا في أرض الملعب، ولكننا سنحاول العودة مجددًا وتعويض الخسارة".

وأكد: "سنرد بقوة في مباراتنا المقبلة التي ستُقام على أرضنا أمام نيوكاسل يونايتد".

وكان فريق باريس سان جيرمان قد خسر أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1-4، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

وعن مجريات المباراة أمام ميلان، قال مبابي: "لقد حاولنا تسجيل الهدف الثاني، ولكن الحظ لم يحالفنا، وميلان تقدم علينا بهدف آخر".

وواصل: "لقد حاولنا الرد وقلب الأمر لصالحنا ولكن دون جدوى، سنحاول الرد في مباراتنا المقبلة".

وبسؤاله عن إمكانية تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قال مبابي: "بالتأكيد هذا هدفنا منذ بداية الموسم، نأمل أن نتمكن من تحقيقه".

واختتم مبابي تصريحاته، قائلًا: "ولكن هدفنا الحالي هو الفوز في مباراتنا المقبلة، هذا هو الأهم في الوقت الراهن".

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لـ مبابي رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2024، وسط العديد من التكهنات التي تربط اسمه بإمكانية الرحيل عن صفوف الفريق، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته.

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ترتيب باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد فريق باريس سان جيرمان حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، خلف بروسيا دورتموند الألماني صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يتواجد فريق ميلان الإيطالي حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 5 نقاط، متفوقًا على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي صاحب المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

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