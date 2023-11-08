دوري أبطال أوروبا.. ميلان يشعل المجموعة السادسة بانتصار على باريس سان جيرمان

أشعل فريق ميلان الإيطالي، المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023 -2024، وذلك بانتصاره على ضيفه باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سان سيرو”، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ميلان كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة السادسة، عندما مرر رافائيل لياو الكرة من الجهة اليسرى صوب روبن لوفتس تشيك، لكن تسديدة ذلك الأخير علت عارضة باريس سان جيرمان.

وتمكن باريس سان جيرمان من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة، عندما أرسل فيتينيا ركلة ركنية من الجهة اليمنى، على رأس ماركينيوس، والذي مرر الكرة بدوره لـ ميلان سكرينيار، ليضعها في الشباك.

وأرسل كالابريا تمريرة عرضية من الجهة اليمنى صوب يونس موساه في الدقيقة 11، لكن الاخير سددها في أحضان دوناروما.

واستطاع لياو تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 12، بضربة مقصية من متابعة لتسديدة زميله جيرو، التي تصدى لها دوناروما أولًا.

وفي الدقيقة 27، سدد عثمان ديمبيلي كرة من على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة.

وفي الشوط الثاني، تمكن الفرنسي أوليفييه جيرو من تسجيل هدف التقدم للفريق الإيطالي في الدقيقة 50، بضربة رأسية، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ثيو هيرنانديز من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 63، نفذ ثيو هيرنانديز ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء، لكن دوناروما تصدى لتسديدته ببراعة.

لاعبو باريس سان جيرمان كثفوا محاولاتهم للتسجيل، وكانوا قريبين من ذلك، في الدقيقة 89، بتسديدة من لي كانج إن من داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيمن.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ميلان لـ 5 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 6 نقاط.

تشكيل ميلان أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل ميلان أمام ضيفه باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: دافيد كالابريا - مالك ثياو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يونس موساه - روبين لوفتس تشيك - تياني ريندرز

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - رافائيل لياو - أوليفييه جيرو

ومن جهته، كشف الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لـ باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه ميلان الإيطالي، في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا

وضم تشكيل باريس سان جيرمان أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا، كلًا من:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ميلان سكرينيار - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: مانويل أوجارتي - وارن زائير إيمري - فيتنيا

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - راندال كولو مواني