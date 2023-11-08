الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتي أول المتأهلين لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024، وذلك بفوزه على ضيفه يانج بويز السويسري، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

افتتح النرويجي إيرلينج هالاند التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، ليحتفل على طريق الأسطورة الإيفوارية ديديه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق.

وضاعف فيل فودين من تقدم مانشستر سيتي، بتسجيله الهدف الثاني، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، من مجهود فردي رائع، بعد تلقيه تمريرة من جاك جريليش.

وأكد هالاند انتصار مانشستر سيتي، بتسجيله الهدف الثاني له والثالث لفريقه، في الدقيقة 51، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ 12 نقطة في صدارة المجموعة السابعة ليصبح أول المتأهلين للدور المقبل، فيما تجمد رصيد يانج بويز عند نقطة وحيدة في المركز الرابع.

ويقود الهجوم النرويجي إيرلينج هالاند بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في لقاء بورنموث السبت الماضي.

تشكيل مانشستر سيتي.. هالاند يقود الهجوم أمام يانج بويز

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: أكانجي، ستونز، دياز، جفارديول

خط الوسط: كوفاسيتش، لويس، نونيز

خط الهجوم: فودين، هالاند، جريليش

مانشستر سيتى دوري ابطال اوروبا إيرلينج هالاند يانج بويز فيل فودين

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