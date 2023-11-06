الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل مواجهة يانج بويز.. هالاند يعود لتدريبات السيتي

هالاند
هالاند

شارك النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بشكل طبيعي في تدريبات الفريق منذ قليل استعدادًا لمباراة يانج بويز السويسري غدًا في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

 

وشارك هالاند بشكل طبيعي في مران الفريق، وذلك بعد أقل من 48 ساعة خلال إصابته في لقاء بورنموث بالدوري الإنجليزي.

وكشف بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، عن تطورات إصابة النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم الفريق.

وتعرض هالاند للإصابة بالتواء في الكاحل أثناء مشاركته في مباراة مانشستر سيتي الأخيرة وخرج هالاند من ملعب المباراة في الدقيقة 46 وحل بدلًا منه زميله فيل فودين، بعدما شعر بآلام في الساق في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.


ويستضيف مانشستر سيتي نظيره يونج بويز السويسري، غدًا في العاشرة مساءً على ملعب الاتحاد بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.


وقال بيب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "تحدثنا مع الأطباء وسنرى ما سيحدث، بالأمس هالاند قال إنه يشعر أنه أفضل بكثير من الأيام الماضية".

وأضاف عن هالاند: "سأرى إذا كان سيلعب غدًا أو يوم الأحد، سيكون لديه العديد من المباريات للمشاركة".

وتحدث بيب عن السر وراء مستوى الفريق على ملعبه:"لا نفكر بشأن ذلك، نشعر براحة أكبر عندما نلعب على ملعبنا في كل مرة يجب عليك تحقيق الفوز مرارًا وتكرارًا، لم نتعادل أو نخسر بعد على ملعبنا وهو أمر لا يصدق".

وعن ثبات الفريق في التأهل لأدوار خروج المغلوب بدوري الأبطال، أجاب: "لا يصدق، غدًا سنحاول أن ننهي المهمة ونتأهل للمرحلة المقبلة في فبراير وهذا يعني الكثير للنادي  من مانويل بيلينجريني وروبرتو مانشيني، إنه نجاح".

واستطرد:"سنحاول أن نحافظ على هدوئنا ونراجع مباراة الذهاب ضد يونج بويز، لقد عانينا في التعادل 1-1، في كل مرة كنا نفقد الكرة ينفذون الهجوم المضاد بشكل جيد".

وعن الأجواء داخل الفريق، قال: "الأجواء في مانشستر سيتي هي الأفضل بالنسبة لي منذ سنوات، لم أحظ أبدًا بأجواء رائعة وأشخاص ودودين وهذا التفهم لحزن اللاعبين الذين لا يشاركون ولكنه أمر جيد أنا أستمتع مع المجموعة".

هالاند إيرلينج هالاند مانشستر سيتى يانج بويز دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

مؤتمر جوارديولا عن إصابة هالاند ومستوى دوكو والفوز بكأس العالم للأندية

هالاند على الصدارة وصلاح يطارده.. ترتيب هدافى الدورى الانجليزى الممتاز

الأكثر قراءة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

عودة 100 مصرى من قطاع غزة نتيجة جهود مكثفة

مدرب الزمالك المحتمل.. 4 مرشحين على رأسهم ثنائى درّبا الأبيض من قبل

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

أحمد فتوح فى الأهلى.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

طوفان الأقصى: كيف خدعت حماس إسرائيل قبل الهجوم بـ 18 شهرًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

خالد عكاشة

ما بعد الحرب.. التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

خالد البلشى يكتب: دعوة لرسالة عالمية من معبر رفح

د.محمد كمال

مستقبل غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

بينهم مسئول فلسطينى.. وزير الخارجية يعقد اجتماعين مهمين غدًا

الاحتلال: استهدفنا قياديًا بحماس ومن بين المسئولين عن هجمات 7 أكتوبر