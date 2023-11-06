قبل مواجهة يانج بويز.. هالاند يعود لتدريبات السيتي

شارك النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بشكل طبيعي في تدريبات الفريق منذ قليل استعدادًا لمباراة يانج بويز السويسري غدًا في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشارك هالاند بشكل طبيعي في مران الفريق، وذلك بعد أقل من 48 ساعة خلال إصابته في لقاء بورنموث بالدوري الإنجليزي.

وكشف بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، عن تطورات إصابة النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم الفريق.

وتعرض هالاند للإصابة بالتواء في الكاحل أثناء مشاركته في مباراة مانشستر سيتي الأخيرة وخرج هالاند من ملعب المباراة في الدقيقة 46 وحل بدلًا منه زميله فيل فودين، بعدما شعر بآلام في الساق في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.



ويستضيف مانشستر سيتي نظيره يونج بويز السويسري، غدًا في العاشرة مساءً على ملعب الاتحاد بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وقال بيب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "تحدثنا مع الأطباء وسنرى ما سيحدث، بالأمس هالاند قال إنه يشعر أنه أفضل بكثير من الأيام الماضية".

وأضاف عن هالاند: "سأرى إذا كان سيلعب غدًا أو يوم الأحد، سيكون لديه العديد من المباريات للمشاركة".

وتحدث بيب عن السر وراء مستوى الفريق على ملعبه:"لا نفكر بشأن ذلك، نشعر براحة أكبر عندما نلعب على ملعبنا في كل مرة يجب عليك تحقيق الفوز مرارًا وتكرارًا، لم نتعادل أو نخسر بعد على ملعبنا وهو أمر لا يصدق".

وعن ثبات الفريق في التأهل لأدوار خروج المغلوب بدوري الأبطال، أجاب: "لا يصدق، غدًا سنحاول أن ننهي المهمة ونتأهل للمرحلة المقبلة في فبراير وهذا يعني الكثير للنادي من مانويل بيلينجريني وروبرتو مانشيني، إنه نجاح".

واستطرد:"سنحاول أن نحافظ على هدوئنا ونراجع مباراة الذهاب ضد يونج بويز، لقد عانينا في التعادل 1-1، في كل مرة كنا نفقد الكرة ينفذون الهجوم المضاد بشكل جيد".

وعن الأجواء داخل الفريق، قال: "الأجواء في مانشستر سيتي هي الأفضل بالنسبة لي منذ سنوات، لم أحظ أبدًا بأجواء رائعة وأشخاص ودودين وهذا التفهم لحزن اللاعبين الذين لا يشاركون ولكنه أمر جيد أنا أستمتع مع المجموعة".