مؤتمر جوارديولا عن إصابة هالاند ومستوى دوكو والفوز بكأس العالم للأندية

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، عن تطورات إصابة النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم الفريق.

وتعرض هالاند للإصابة بالتواء في الكاحل أثناء مشاركته في مباراة مانشستر سيتي الأخيرة وخرج هالاند من ملعب المباراة في الدقيقة 46 وحل بدلًا منه زميله فيل فودين، بعدما شعر بآلام في الساق في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.



ويستضيف مانشستر سيتي نظيره يونج بويز السويسري، غدًا في العاشرة مساءً على ملعب الاتحاد بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وقال بيب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "تحدثنا مع الأطباء وسنرى ما سيحدث، بالأمس هالاند قال إنه يشعر أنه أفضل بكثير من الأيام الماضية".

وأضاف عن هالاند: "سأرى إذا كان سيلعب غدًا أو يوم الأحد، سيكون لديه العديد من المباريات للمشاركة".

وتحدث بيب عن السر وراء مستوى الفريق على ملعبه:"لا نفكر بشأن ذلك، نشعر براحة أكبر عندما نلعب على ملعبنا في كل مرة يجب عليك تحقيق الفوز مرارًا وتكرارًا، لم نتعادل أو نخسر بعد على ملعبنا وهو أمر لا يصدق".

وعن ثبات الفريق في التأهل لأدوار خروج المغلوب بدوري الأبطال، أجاب: "لا يصدق، غدًا سنحاول أن ننهي المهمة ونتأهل للمرحلة المقبلة في فبراير وهذا يعني الكثير للنادي من مانويل بيلينجريني وروبرتو مانشيني، إنه نجاح".

واستطرد:"سنحاول أن نحافظ على هدوئنا ونراجع مباراة الذهاب ضد يونج بويز، لقد عانينا في التعادل 1-1، في كل مرة كنا نفقد الكرة ينفذون الهجوم المضاد بشكل جيد".

وعن الأجواء داخل الفريق، قال: "الأجواء في مانشستر سيتي هي الأفضل بالنسبة لي منذ سنوات، لم أحظ أبدًا بأجواء رائعة وأشخاص ودودين وهذا التفهم لحزن اللاعبين الذين لا يشاركون ولكنه أمر جيد أنا أستمتع مع المجموعة".

شخص رائع

وانتقل للحديث عن يوشكو جفارديول، مدافع الفريق، قائلًا: "نحن نعرف أنه شخص رائع، بإمكانهاللعب في مركز قلب الدفاع والظهير دفاعيًا وهجوميًا، إنه منفتح بشكل لا يصدق على ما نريد أن نفعل، إنه محترف رائع، ونحن سعداء به؛ لديه خبرة من اللعب في كأس العالم والبطولات الأوروبية وفاز بلقبين لكأس ألمانيا، ويشارك بانتظام مع منتخب بلاده".

وفرّق جوارديولا بين التحكيم في الدوري الانجليزي ودوري أبطال أوروبا، قائلًا: "هناك بعض الاختلافات، مثلًا لمسة اليد أشياء قليلة ولكن لا أعرف، لدي إحساس أنه في كل بلد هناك ارتباك في بعض الأمور، المشاعر بعد المباريات عالية جدًا، من الصعب التعامل مع الأمر وأنا أتحدث عن نفسي ليس ميكيل أرتيتا أو أي مدرب آخر، لا يمكننا الحديث للحكم الرابع أو فعل أي شيء، لم يتغير الكثير من الموسم الماضي".

وعما إذا كان ذلك أسوأ معيار للدوري الانجليزي، أجاب: "لا أعرف، إنه أمر حساس في الوقت الحالي، ما حدث في العديد من المباريات، إنه صعب للحكام ولنا أيضًا".

وعن التدوير أمام يون بويز قال: "لا سنعمل على إنهاء المباراة أولًا، مباراة واحدة ثم سنذهب لملاقاة تشيلسي، بالطبع لدينا فرصة أو إثنين إذا لم نتأهل غدًا، إذا كان لدينا الفرصة للتأهل أمام جماهيرنا لنفعل ذلك".

وبسؤاله عما إذا كان سيشرك جيريمي دوكو على الجناح الأيمن، قال: "لا أخطط لذلك، بإمكانه اللعب هناك ولكن ضد يونج بويز اخترق ومرر وأرسل كرات عرضية وأهدر إرلينج هالاند الفرص، فعلنا الشيء نفسه مع رحيم ستيرلينج وليروي ساني، جيريمي رائع على الجناح الأيسر".



واسترسل في الحديث عن لاعبه: "إنه صغير للغاية في سن الـ21 بالنسبة لمهاراته وقدرته على اللعب على الجانبين، لا أرى الكثيرين بإمكانهم فعل ذلك، يمكنه إضافة مرحلة جديدة، سأحب أن يتخذ خطوات جديدة خلال السنوات المقبلة ستجعله لاعب أفضل، هناك آلاف ملايين المباريات".



وعن مشاركته باستمرار، قال:"لا يمكنه لعب كل المباريات، سنحاول المداورة كما فعلتها دائمًا، يجب أن يقولوا إن علي أن ألعب بشكل جيد".

وعما إذا كان سيدفع بجوليان ألفاريز في الهجوم في حالة غياب هالاند، أجاب: "في الوقت الحالي بإمكانه اللعب ويمكن أن يلعبا سويًا، أنا سعيد للغاية بهما".

وعن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، أجاب: "إنها بطولة صعبة، كنت هناك 3 مرات المباراة الأولى دائمًا ما تكون خادعة، الناس يتحدثون عن النهائي، سنذهب إلى هناك وسنستعد، النادي لا يملك هذه الكأس وبعض الأوقات اللاعبين يتحدثون عنها في غرف خلع الملابس".



وأنهى تصريحاته: "أنا متأكد ان زملائي شاهدوا المباراة ضد يونج بويز، عندما تواجه الخصم نفسه في دوري أبطال أوروبا بإمكناك أن تسيء الفهم عما يمكن أن يحدث، أرضية الملعب كانت صعبة في بعض الأوقات ولهم أيضًا، لدي انطباع جيد عندما أكون هناك، أكن لهم الكثير من الاحترام وأتمنى أن نحصل على الطاقة الصحيحة، بالطبع نلعب جيدًا على ملعبنا ونحظى بروح جيدة وغدًا أتمنى أن نتحلى بالصبر إنهم يلعبون جيدًا على الجناحين وفي الهجوم، لديهم مهاجمين ذوي قامة طويلة ومن الصعب أن تهزمهم في هذه المراكز ويجب علينا التأقلم سريعًا للعمل بطريقتنا وأن نكون حاسمين في الثلث الأخير، عندما يكون لدينا الفرصة للتأهل علينا استغلالها".ش