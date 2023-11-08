انتكاسة جديدة.. ستونز يغيب عن السيتي من جديد بعد الإصابة أمام يونج بويز

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي تعرض مدافع الفريق جون ستونز لإصابة قوية قد تبعده طويلًا عن الملاعب، وذلك بعد فوز سيتي على يونج بويز السويسري 3-0 في دوري أبطال أوروبا.

وبالرغم من الفوز، إلا أن المدرب الإسباني لم يكن راضيًا عن كل شيء، مؤكدأ أن فريقه لم يكن حاسمًا "بما فيه الكفاية في اللحظة الأخيرة لتسجيل المزيد من الأهداف".

وقال بيب في تصريحات ما بعد المباراة: "بالطبع نحن سعداء للغاية بالتأهل قبل مباراتين متبقيتين. إنهاء (دور المجموعات) في المركز الأول، لدينا الوقت للتفكير في الأمر".

وأثنى بيب على لاعبيه قائلًا: "الكلمة التي تصف هذه المجموعة من اللاعبين لسنوات عديدة هي الثبات. لدينا معايير عالية وهذا هو السبب في أننا ما زلنا في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وتأهلنا من دوري أبطال أوروبا".

وعن إصابة مانويل أكانجي وجون ستونز، الذي تم استبدال بين الشوطين بعد عودته مؤخرًا من الإصابة، قال مدرب السيتي: "أكانجي كان يعاني من مشكلة في الظهر، لسوء الحظ جون ستونز، شعر مرة أخرى بالإصابة، أشعر بالأسف الشديد من أجله مرة أخرى، إنها خسارة كبيرة بالنسبة لنا، إنه مهم جدًا لما يفعله للفريق سوف يتعافى، الموسم لا يزال طويلًا".

ولدى سؤاله عما إذا كان ستونز سيغيب لفترة طويلة، أجاب جوارديولا "نعم أظن ذلك".