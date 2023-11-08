الدوري السعودي يستهدف ضم كاسيميرو من مانشستر يونايتد

لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل النجم البرازيلي كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى احتمالية رحيل كاسيميرو عن صفوف مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.

كاسيميرو على رادار الدوري السعودي

ووفقًا لما ذكره موقع "90min"، فإن الدوري السعودي أبدى رغبته في الحصول على خدمات كاسيميرو في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأفاد الموقع في تقريره، أنه من المحتمل أن يتلقى كاسيميرو عرضًا من أحد الأندية السعودية خلال الأيام المقبلة، دون الكشف عن هوية النادي.

وأشار الموقع، إلى احتمالية موافقة مسئولي مانشستر يونايتد على رحيل كاسيميرو، والاستفادة منه ماديًا، رغم أنه من المقرر انتهاء عقده في يونيو 2026، مع وجود خيار تفعيل موسم إضافي.

وكان كاسيميرو قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2022 الماضي، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 10 ملايين كمكافآت.

وحسب التقارير الصحفية، فإن كاسيميرو، صاحب الـ31 عامًا، يتقاضى راتبًا يبلغ قيمته 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مع مانشستر يونايتد.

يذكر أن كاسيميرو قد تعرّض لإصابة قوية مؤخرًا في الركبة، خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ليغيب على إثرها عن الملاعب لعدة أسابيع.

وشارك كاسيميرو في 12 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024، سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع هدفًا.

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في دوري أبطال أوروبا

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره كوبنهاجن الدنماركي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.