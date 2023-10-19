الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يفتقد جهود "كاسيميرو" أمام شيفيلد يونايتد

كاسيميرو
كاسيميرو

يفتقد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي جهود لاعب الوسط كاسيميرو عن مباراة فريقه المقبلة أمام شيفيلد يونايتد بسبب الإصابة.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على شيفيلد يونايتد في المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل، على ملعب "برامال لين" في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024.

ويسعى مانشستر يونايتد لمواصلة مسلسل الانتصارات بعد الفوز المثير الذي تحقق في الجولة الماضية على برينتفورد بهدفين مقابل هدف في الثواني الأخيرة بعد أن تأخر الفريق بهدف دون رد قبل أن يشارك سكوت ماكتوميناي بديلًا وينجح في تسجيل هدفين.

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اليونايتد ينصح كاسيميرو بالبقاء في البرازيل للعلاج

ونصح نادي مانشستر يونايتد، لاعبه كاسيميرو بالبقاء في البرازيل من أجل العلاج من الإصابة التي تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي.

ويعاني اللاعب من إصابة طفيفة لكن النادي الإنجليزي طلب من لاعبه العلاج من تلك الإصابة أولا قبل العودة إلى إنجلترا.

وتعرض البرازيلي لالتواء خفيف في الكاحل خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام فنزويلا.

واستكمل كاسيميرو المباراة على الرغم من إصابته ليتورم كاحل القدم بشكل سيء وهو ما أجبره على المغادرة.

وشارك البرازيلي في 11 مباراة هذا الموسم مع مانشستر يونايتد في جميع البطولات، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفًا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما يأتي شيفيلد يونايتد في المركز العشرين والأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

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