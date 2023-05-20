تن هاج مدرب مانشستر يونايتد يشيد بكاسيميرو بعد الفوز على بورنموث بالدوري الإنجليزي

قال الهولندي إيرك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إن أداء البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط الفريق، قد فاق التوقعات منذ انضمامه للفريق، وذلك بعدما سجل هدفا في شباك بورنموث اقترب به الفريق من بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن فوز مانشستر يونايتد 1 / صفر، وضعه على مقربة من العودة للبطولة الأقوى في أوروبا الموسم المقبل، مع تعادل ليفربول أمام أستون فيلا، مما يعني أن فريق المدرب تين هاج يحتاج للتعادل في آخر مباراتين له بالموسم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويحتاج فريق المدرب تن هاج لتجنب الخسارة أمام تشيلسي في "أولد ترافورد" يوم الخميس المقبل، لضمان دخول آخر مباراة في الموسم بعد تحقيق هدف الصعود لدوري الأبطال، قبل الالتفات بشكل كامل لمواجهة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي الشهر المقبل.

وقال تين هاج: "إنه يواصل مفاجئتنا، كاسيميرو لاعب كرة قدم رائع، نحن نعرفه بشكل جيد في التنظيم والتمركز والتوقع وقطع الكرات والفوز بالمواجهات الثنائية، إنه مقاتل، كذلك أنه رائع في الاستحواذ وحينما يمرر الكرة ويوزعها، وكذلك في الإنهاء، إنه لاعب كرة قدم عظيم".

وأضاف: "لقد فاق التوقعات بكل تأكيد، حتى الآن، لقد قدم لنا حلولا رائعة، كنا نفتقد للاعب في مثل تلك النوعية في وسط الملعب، لقد بحثنا ولم يكن الامر سهلا، لأنه لا يوجد الكثير من اللاعبين بمثل تلك المواصفات التي تناسب مانشستر يونايتد، نحن سعداء لأننا وجدناه بمساهماته الرائعة معنا".

