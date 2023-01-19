كاسيميرو يغيب أمام أرسنال.. مانشستر يونايتد يسقط فى فخ التعادل أمام بالاس فى البريميرليج

سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام مضيفه كريستال بالاس على ملعب سيلهرست بارك، والمؤجلة من الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج" موسم 2022-2023.

مانشستر يونايتد تسيد أحداث الشوط الأول من المباراة، ونجح في تسجيل هدف التقدم عن طريق لاعبه البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 44 عندما مرر ماركوس راشفورد الكرة لكريستيان إريكسن في الجهة اليسرى، ليُعيدها بدوره لبرونو والذي قام بتسديد الكرة بباطن قدمه اليمنى ببراعة في الشباك، مهديًا الهدف الأول لفريقه.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو فريق كريستال بالاس محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل.

وتحصل البرازيلي كاسيميرو متوسط ميدان مانشستر يونايتد على البطاقة الصفراء في الدقيقة 80 بعد عركلته لـ ويلفرد زاها لاعب كريستال بالاس، ليتأكد غيابه في المباراة المقبلة في الدوري الإنجليزي أمام المتصدر أرسنال.

وفي الدقيقة 91، استطاع مايكل أوليس تسجيل هدف التعادل لـ كريستال بالاس من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة بيسراه من على حدود منطقة الجزاء، لم يتمكن دي خيا من التعامل معها، لينتهي اللقاء بدون فائز

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد لـ 39 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، ورصيد كريستال بالاس لـ 23 نقطة في المركز الثاني عشر.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، فشهد تواجد الهولندي فاوت فيجورست في مباراته الأولى مع “الشياطين الحمر” منذ انضمامه لهم في الميركاتو الشتوي الحالي، معوضًا المصاب أنتوني مارسيال.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: إيرون وان بيساكا - رافاييل فاران - ليساندرو مارتينيز - لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أنتوني - ماركوس راشفورد - فاوت فيجورست.