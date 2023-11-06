ليفربول ووست هام يتنافسان على ضم زيلينيسكي من نابولي

أفادت تقارير صحفية، بأن ناديي ليفربول ووست هام، يتنافسان على ضم بيتور زيلينيسكي، لاعب فريق نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب زيلينيسكي ضمن صفوف نابولي منذ أغسطس 2016، وينتهي تعاقده مع الفريق الإيطالي بحلول 30 يونيو 2024.



وأفادت صحيفة كورييري ديلو سبورت، بأن ليفربول ووست هام يستعدان للتحرك من أجل ضم بيتور زيلينسكي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومنذ انطلاق الموسم الجاري، شارك بيتور زيلينسكي في 14 مباراة بقميص نابولي وسجل 3 أهداف وصنع مثلهم.

ولم تتوصل إدارة نابولي لاتفاق مع زيلينسكي حتى الآن لتمديد عقده.

وارتبط اسم زيلينسكي بالانتقال لفريق ليفربول في وقت سابق ولفترة طويلة ولكن فرصة النادي الانجليزي لضمه في الوقت الحالي أفضل خاصة أن اللاعب سينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وبدأ بيتور زيلينسكي مسيرته ضمن صفوف نادي لوبين البولندي تحت 19 عامًا، ثم انتقل لفريق الرديف في صيف 2010 وفي صيف العام التالي انتقل لنادي أودينيزي الإيطالي تحت 19 عامًا، ولعب موسمًا ثم صعد للفريق الأول بالنادي في صيف 2012 ولعب موسمين مع النادي ثم انتقل لنادي إمبولي إمعارًا لمدة موسمين ثم عاد لأودينيزي في صيف 2016 وانتقل في نفس العام لنادي نابولي.

ولعب زيلينسكي 343 مباراة بقميص فريق نابولي وسجل 50 هدفًا وصنع 46 لزملائه في الفريق؛ من 454 مباراة لعبها منذ بداية مسيرته وسجل 65 هدفًا وصنع 55 لزملائه في الأندية التي مثلها خلال مسيرته.

ومثل بيتور زيلينسكي المنتخب البولندي في مختلف المراحل العمرية للناشئين والشباب، قبل أن يصعد للمنتخب الأول في 4 يونيو 2013 وشارك لأول مرة أمام منتخب لشتنشتاين في مباراة ودية خرجت بفوز بولندا بهدفين دون رد، ومنذ ذلك الحين شارك في 86 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 14.