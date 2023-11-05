لأجل والد دياز.. ليفربول يتعادل مع لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

خيّم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على أحداث مباراة فريقي لوتون تاون وليفربول، والتي جمعتهما على ملعب كينيلورث رود في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، موسم 2023/ 2024.

الشوط الأول شهد سيطرة شبه كاملة لـ ليفربول، وكان قريبًا من التسجيل في الدقيقة الخامسة بتسديدة من داروين نونيز من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها حارس لوتون.

وتلقى نونيز كرة عرضية من الجهة اليمنى من ترينت ألكسندر أرنولد، ليُروض الكرة داخل منطقة الجزاء، ويسددها، لكنها ارتطمت بالعارضة، في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 33، وصلت الكرة لـ ديوجو جوتا داخل منطقة الجزاء، لكن حارس لوتون تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الشوط الثاني، واصل داروين نونيز إهداره للفرص، عندما هيأ محمد صلاح الكرة له برأسه أمام المرمى في الدقيقة 71، لكنه سدد الكرة خارج الشباك بغرابة.

وسجل تاهيت تشونج الهدف الأول لـ لوتون تاون، في الدقيقة 80، من هجمة مرتد رائعة.

وتمكن الكولومبي لويس دياز، من تسجيل هدف التعادل، في الدقيقة 96، بضربة رأسية من متابعة لتمريرة هارفي إيليوت.

وأهدى دياز الهدف لوالده المختطف من عصابة في كولومبيا، حيث أظهر قميصًا كُتب عليه:" لأجل بابا".

التعادل رفع رصيد ليفربول لـ 24 نقطة في المركز الثالث، ورصيد لوتون لـ 6 نقاط في المركز السابع عشر.

تشكيل ليفربول أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، فشهد تواجد المحترف المصري محمد صلاح أساسيًا، فيما يبدأ جو جوميز في مركز الظهير الأيسر، على حساب اليوناني كوستاس تسيمكاس.

وجاء تشكيل ليفربول أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - جو جوميز

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبيرش - دومنيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - داروين نونيز.