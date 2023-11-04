السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الدوري الإنجليزى.. نيوكاسل يهزم أرسنال ويواصل الزحف للمربع الذهبى

جوردون
جوردون

خسر أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدف دون رد.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستحوذ لاعبو أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة ولكن الأداء الهجومي جاء ضعيفًا بين كلا الفريقين، وفشلوا في إحداث الخطورة على المرمى.

وسدد لاعبو أرسنال كرة واحدة على المرمى من 8 محاولات وخرجت 7 كرات من الملعب، فيما لم يسدد فريق نيوكاسل أي كرة على المرمى من4 محاولات.
واستحوذ أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 52% مقابل 48% لصالح فريق نيوكاسل يونايتد.

وفي الشوط الثاني، استمر استحواذ أرسنال على مجريات اللعب ولكن الأداء الهجومي جاء لصالح فريق نيوكاسل رغم استمراره على النسق الضعيف الذي قدمه الفريقان في الشوط الأول.
وسجل جوردون، هدف التقدم لفريق نيوكاسل في الدقيقة 64 من عمر المباراة بصناعة زميله جولينتون.

واستمرت المحاولات من قبل لاعبي فريق أرسنال لإدارك التعادل خلال الدقائق التالية من عمر المباراة، وكذلك عمل فريق نيوكاسل على تسجيل الهدف الثاني وزيادة تقدمهم في النتيجة.
ولم تتوقف محاولات أرسنال للتعادل في الشوط الثاني، إلا أن فريق نيوكاسل نجح في إحباط أغلب محاولاتهم وحاول لاعبوه تنفيذ هجمة مرتدة خاطفة لتسجيل الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة.
وسدد لاعبو فريق أرسنال كرة واحدة على المرمى من 13 محاولة وخرجت 12 كرة من الملعب، مقابل تسديدتين من 9 محاولات لفريق نيوكاسل وخرجت 7 كرات من الملعب.
واستحوذ أرسنال على مجريات اللعب بنسبة 58% مقابل 42% لصالح فريق نيوكاسل.
ورفع نيوكاسل رصيده للنقطة 20 ليصعد للمركز السادس، فيما توقف رصيد أرسنال عند 24 نقطة في المركز الثالث.

ارسنال نيوكاسل الدورى الانجليزى مباراة نيوكاسل وارسنال البريميرليج

الأكثر قراءة

"ارحل يا خائن".. صدامات بين متظاهرين وشرطة إسرائيل أمام مقر إقامة نتنياهو (فيديو)

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

لماذا لا يرد وزير البترول على النائب ‎عبدالمنعم إمام؟

حماس: دمرنا 24 آلية عسكرية إسرائيلية ما بين دبابة وجرافة وناقلة جند خلال 48 ساعة

بعد الهزيمة من زد.. خناقة شوارع فى نادى الزمالك (فيديو)

وزير الخارجية الأمريكى: ممتنون لمصر على التوصل لآلية من أجل وصول المساعدات إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

د.أحمد الخميسى

من داغستان.. تحية لغزة

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية