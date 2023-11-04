الدوري الإنجليزى.. نيوكاسل يهزم أرسنال ويواصل الزحف للمربع الذهبى

خسر أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستحوذ لاعبو أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة ولكن الأداء الهجومي جاء ضعيفًا بين كلا الفريقين، وفشلوا في إحداث الخطورة على المرمى.

وسدد لاعبو أرسنال كرة واحدة على المرمى من 8 محاولات وخرجت 7 كرات من الملعب، فيما لم يسدد فريق نيوكاسل أي كرة على المرمى من4 محاولات.

واستحوذ أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 52% مقابل 48% لصالح فريق نيوكاسل يونايتد.

وفي الشوط الثاني، استمر استحواذ أرسنال على مجريات اللعب ولكن الأداء الهجومي جاء لصالح فريق نيوكاسل رغم استمراره على النسق الضعيف الذي قدمه الفريقان في الشوط الأول.

وسجل جوردون، هدف التقدم لفريق نيوكاسل في الدقيقة 64 من عمر المباراة بصناعة زميله جولينتون.

واستمرت المحاولات من قبل لاعبي فريق أرسنال لإدارك التعادل خلال الدقائق التالية من عمر المباراة، وكذلك عمل فريق نيوكاسل على تسجيل الهدف الثاني وزيادة تقدمهم في النتيجة.

ولم تتوقف محاولات أرسنال للتعادل في الشوط الثاني، إلا أن فريق نيوكاسل نجح في إحباط أغلب محاولاتهم وحاول لاعبوه تنفيذ هجمة مرتدة خاطفة لتسجيل الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وسدد لاعبو فريق أرسنال كرة واحدة على المرمى من 13 محاولة وخرجت 12 كرة من الملعب، مقابل تسديدتين من 9 محاولات لفريق نيوكاسل وخرجت 7 كرات من الملعب.

واستحوذ أرسنال على مجريات اللعب بنسبة 58% مقابل 42% لصالح فريق نيوكاسل.

ورفع نيوكاسل رصيده للنقطة 20 ليصعد للمركز السادس، فيما توقف رصيد أرسنال عند 24 نقطة في المركز الثالث.