أفضل صفقات كلوب.. الذكاء الاصطناعي يصدم محمد صلاح

صدم الذكاء الاصطناعي نجمنا المصري محمد صلاح، الذي يعتبر واحدًا من أساطير نادي ليفربول الإنجليزي، في تقرير صحيفة "ميرور" اليوم.

كشفت الصحيفة في تقريرها عن طريق الذكاء الاصطناعي عن ترتيب أفضل صفقات المدرب الألماني يورجن كلوب التي أثرت خلال فترته مع النادي.

وفقًا للأرقام، تعاقد كلوب خلال فترة تواجده مع ليفربول مع 37 لاعبًا في 8 سنوات، وعلى رأسهم قائد منتخب مصر الحالي، محمد صلاح، الذي انضم من روما مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.

استخدمت صحيفة "ميرور" البريطانية الذكاء الاصطناعي لاختيار أفضل صفقة أبرمها كلوب مع ليفربول، وعلى الرغم من أرقامه القياسية المميزة، لم يكن محمد صلاح هو الصفقة الأبرز، حيث جاءت أفضل 5 صفقات على النحو التالي:

احتل النجم الهولندي فيرجيل فان دايك المركز الأول وفقًا للذكاء الاصطناعي بعد انتقاله من ساوثهامبتون في عام 2018 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني. وقال "كان أداؤه دائمًا مميزًا مع ليفربول وساهم في فوز الفريق ببطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ولديه شخصية قيادية مميزة".

وجاء في المرتبة الثانية الحارس أليسون، الذي انتقل إلى ليفربول من روما في عام 2018 مقابل 66 مليون جنيه إسترليني، ويقول الذكاء الاصطناعي: "هو أحد أغلى الحراس في العالم منذ ذلك الوقت، يظل أحد اللاعبين الموثوقين في قدراتهم مع ليفربول، يمتلك مهارات رائعة، مما ساهم في الاستقرار الدفاعي لنادي ليفربول في البطولات الكبرى".

وحل صلاح في المركز الثالث، وقال الذكاء الاصطناعي: "كان محمد صلاح آلة تسجيل للأهداف مع ليفربول وواحدًا من أكثر الأجنحة تهديفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وجاء في المركز الرابع ساديو ماني الذي انتقل من ساوثهامبتون إلى ليفربول في عام 2016 مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، ويقول الذكاء الاصطناعي: "ماني مهاجم متعدد الإمكانيات والمراكز وديناميكي يسجل الأهداف، كان جزءًا أساسيًا من ثلاثي الهجوم في ليفربول مع محمد صلاح وروبرتو فيرمينو".

أما صاحب المركز الخامس فهو الظهير المتميز، أندي روبرتسون الذي انتقل من هال سيتي إلى ليفربول مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني، ويقول الذكاء الاصطناعي: "كان روبرتسون اكتشاف في مركز الظهير الأيسر، لديه قدرات مميزة مثل السرعة والمساهمة في النواحي الدفاعية والهجومية في 275 مباراة".