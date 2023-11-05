الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: محمد صلاح يتفق على الانتقال للدورى السعودى الصيف المقبل

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي في تقرير له اليوم الأحد، عن أن النجم المصري محمد صلاح  لاعب ليفربول الإنجليزي سينضم للدوري السعودي صيف 2024 المقبل.

ورفض ليفربول عرضًا ضخمًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني شاملة الإضافات، من اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية الماضية. 

وقال التقرير إن صلاح أتم اتفاقه مع أحد الأندية دون كشف هوية الفريق للانتقال له الصيف المقبل براتب خيالي حيث لن يقف أمامه ليفربول الذي يرى أنه سيتم عامه الـ32 بجانب تخلصه من راتبه الكبير في الفريق.

ويتألق صلاح بشكل لافت هذا الموسم مع الريدز، حيث ساهم في 14 هدفًا بـ14 لقاء بجميع المسابقات بواقع تسجيله 10 أهداف وصناعته 4.

محمد صلاح على رأس 6 مرشحين لنيل جائزة لاعب العام

تواجد محمد صلاح ضمن 6 مرشحين للمنافسة على جائزة لاعب العام في إنجلترا إلى جانب 5 لاعبين آخرين.

وضمت القائمة كلًا من ثنائي مانشستر سيتي إرلينج هالاند ورودري بالإضافة إلى بوكايو ساكا، لاعب أرسنال، وكيران تريبير، لاعب نيوكاسل يونايتد، وأولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائزة بتلك الجائزة يوم الإثنين 4 ديسمبر المقبل.

وسيكون متاحًا للجماهير التصويت حتى منتصف يوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر الجاري.

صلاح محمد صلاح ليفربول اتحاد جدة اتحاد جدة السعودي

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