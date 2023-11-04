صلاح يواجه لوتون بحثًا عن صدارة «البريميرليج».. و«البلدوزر» يقود نانت ضد ريمس

يسعى نادى ليفربول لمواصلة السباق المحموم على قمة جدول الدورى الإنجليزى الممتاز مع كل من توتنهام ومانشستر سيتى وأرسنال، حين ينتقل إلى حى «لوتون» الصغير فى شمال غرب لندن، لمواجهة لوتون تاون الصاعد لأول مرة فى تاريخه إلى الدورى الإنجليزى الممتاز.

تنطلق المباراة فى السادسة والنصف مساء الغد، على استاد «كينيلورث رود»، أصغر ملاعب «البريميرليج» حجمًا، الذى يتسع بالكاد لـ١٠ آلاف متفرج، وذلك بصافرة الدولى الإنجليزى آندى مادلى.

ولا يحظى ليفربول بذكريات جيدة مع «مادلى»، الذى كان شاهدًا على التعادل مع برايتون بثلاثة أهداف لكل فريق، إلى جانب الخسارة فى الثوانى الأخيرة أمام توتنهام بهدفين لهدف.

وترجع الذكرى الأفضل والأبرز لـ«الريدز» مع «مادلى» إلى مارس الماضى، حين أذل «رجال كلوب» مانشستر يونايتد بسبعة أهداف نظيفة، خلال مواجهة الفريقين فى «أنفيلد» الموسم المنقضى.

ويدخل ليفربول لقاءه الحادى عشر فى «البريميرليج» وهو لديه ٢٣ نقطة، يتخلف بها عن المتصدر توتنهام بـ٣ نقاط فقط قبل بداية الجولة، فيما يحتل لوتون تاون المركز السابع عشر.

وعلى المستوى الفردى يسعى نجمنا محمد صلاح لمواصلة انطلاقته المميزة مع ليفربول هذا الموسم، بعدما أسهم فى ١٢ هدفًا بالدورى حتى الآن، بواقع ٨ أهداف مسجلة إلى جانب صناعة ٤ أخرى خلال الجولات العشر الأولى.

ويسعى «صلاح» لمواصلة مطاردته المحمومة مع النرويجى إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتى، الذى يتصدر سباق هدافى الدورى الإنجليزى بـ١١ هدفًا، ويتفوق على «مو» فى المساهمة بالأهداف، بعد صناعته هدفين لزملائه، ليسهم بذلك فى ١٣ هدفًا مقابل ١٢ لـ«الفرعون».

ويشهد الدورى الإنجليزى مواجهة واحدة إضافية، فى الرابعة عصر اليوم، يحل فيها أستون فيلا ضيفًا على نوتنجهام فورست، فى ملعب الأخير «سيتى جراوند».

وفى إسبانيا، يدخل ريال مدريد تحديًا جديدًا من أجل الاحتفاظ بصدارة «الليجا»، حين يستضيف رايو فاليكانو فى العاشرة مساءً، على ملعبه «البرنابيو»، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

ويدخل «الملكى» مواجهة الليلة منتشيًا بانتصاره على الغريم برشلونة فى «الكلاسيكو» خلال الجولة الماضية، ومتسلحًا بمجهودات نجمه الأبرز وهدافه هذا الموسم، الإنجليزى جود بيلينجهام، الذى أسهم بـ١٣ هدفًا فى الدورى حتى الآن، رغم أنه ينشط فى وسط الملعب.

ويتربع ريال مدريد على قمة جدول ترتيب «الليجا» بـ٢٨ نقطة، ويتفوق بفارق الأهداف عن مفاجأة الموسم جيرونا، بينما يسبق غريمه برشلونة بـ٤ نقاط كاملة قبل انطلاق الجولة.

أما رايو فاليكانو فيتمتع ببداية جيدة لموسمه حتى الآن، ويحتل المركز السابع بـ١٧ نقطة، جمعها من ٤ انتصارات و٥ تعادلات، بينما كانت خسارته حاضرة فى مباراتين فقط.

وفى بقية لقاءات اليوم، يستضيف فياريال، أتلتيك بلباو فى قمة مصغرة، ويحل غرناطة ضيفًا على فالنسيا، فيما يلعب ألميريا مع ألافيس على ملعب الأخير.

وفى أقصى شمال القارة العجوز، حيث جنة كرة القدم، يترقب عشاق يوفنتوس المواجهة القوية التى تجمع «السيدة العجوز» بنظيره فيورنتينا، فى العاشرة إلا ربعًا مساءً.

يدخل «اليوفى» مواجهة الليلة وفى رصيده ٢٣ نقطة، يحتل بها وصافة جدول الترتيب، متخلفًا بنقطتين فقط عن المتصدر إنتر ميلان قبل انطلاق الجولة العاشرة من «الكالتشيو»، فيما يمتلك «الفيولا» ١٧ نقطة، يستقر بها فى المركز السادس خلف نابولى بنقطة وحيدة.

ويلتقى روما تحت قيادة مدربه جوزيه مورينيو ضيفه ليتشى، فى السابعة مساءً، على ملعب «الأوليمبيكو». ويلعب جنوة مع كاليارى فى الرابعة عصرًا، ويحل مونزا ضيفًا على هيلاس فيرونا فى الواحدة والنصف ظهرًا.

وفى فرنسا، ينتظر نجمنا المتألق مصطفى محمد مواجهة جديدة مع فريقه نانت، حين يستضيف ريمس فى الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدورى الفرنسى.

وظهر مصطفى محمد فى ٨ لقاءات رفقة نانت حتى الآن، سجل خلالها ٥ أهداف، من بينها هدفان فى شباك موناكو، ليسهم فى احتلال فريقه المركز الثامن على سلم ترتيب الدورى الفرنسى برصيد ١٤ نقطة، جمعها من الفوز بـ٤ لقاءات، والخسارة فى مثلها، بالإضافة إلى التعادل فى مواجهتين.