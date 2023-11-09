بايرن ميونخ يهزم جالطه سراى ويتأهل إلى ثمن نهائى دورى الأبطال

تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني إلى الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد الفوز على جالطه سراي التركي بهدفين مقابل هدف.

وحقق بايرن ميونخ الألماني الفوز على جالطه سراي التركي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز أرينا" ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بالمجموعة الأولى.

وانتظر بايرن ميونخ حتى الدقيقة 80 قبل أن يتقدم عن طريق نجمه الدولي الإنجليزي هاري كين قبل أن يعود اللاعب ذاته بعد 6 دقائق ويضيف الهدف الثاني لصالح الفريق البافاري.

وجاء هدف فريق جالطه سراي الوحيد عن طريق الكونغولي سيدريك باكامبو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع من عمر المباراة.

وارتفع رصيد بايرن ميونخ عند 12 نقطة في الصدارة ليضمن تأهله إلى ثمن النهائي، ويتوقف رصيد جالطه سراي عند 4 نقاط في المركز الثالث.

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تشكيل بايرن ميونخ لمباراة جالطة سراي بدوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي، دوايت أوباميكانو، كيم مين جاي، ألفونسو ديفيز.

وسط الملعب: ليون جورتسيكا، جوشوا كيميتش، جمال موسيالا.

الهجوم: كنجسلي كومان، هاري كين، ليروي ساني.

فيما جاءت دكة بدلاء بايرن ميونخ على النحو الآتي: "بيريتز، سفين أولريتش، بونا سار، كونراد لايمر، فرانس كراتزيج، بافلوفيتش، إريك ماكسيم تشوبو موتينج، سيرجي جنابري، توماس مولر.

وغاب عن الفريق البافاري في المباراة العديد من اللاعبين وهم، "طارق بوخمان، جابرييل ماروسيتش، رافائيل جيريرو" للإصابة.

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