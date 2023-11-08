الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام جالطة سراي بدوري أبطال أوروبا

هاري كين
هاري كين

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، تشكيل فريقه لمباراة جالطة سراي التركي ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ وجالطة سراي بدوري أبطال أوروبا

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ وجالطة سراي في العاشرة مساءً على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية.

تشكيل بايرن ميونخ لمباراة جالطة سراي بدوري أبطال أوروبا

ويقود الانجليزي هاري كين هجوم بايرن ميونخ في مباراة اليوم.
وجاء تشكيل بايرن ميونخ على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي، دوايت أوباميكانو، كيم مين جاي، ألفونسو ديفيز.

وسط الملعب: ليون جورتسيكا، جوشوا كيميتش، جمال موسيالا.

الهجوم: كنجسلي كومان، هاري كين، ليروي ساني.

فيما جاءت دكة بدلاء بايرن ميونخ على النحو الآتي: "بيريتز، سفين أولريتش، بونا سار، كونراد لايمر، فرانس كراتزيج، بافلوفيتش، إريك ماكسيم تشوبو موتينج، سيرجي جنابري، توماس مولر.

ويتطلع بايرن ميونخ لتحقيق رابع انتصاراته على التوالي في المجموعة وضمان التأهل للدور المقبل في صدارة المجموعة، والاقتراب أكثر من تكرار التأهل للدور الإقصائي بدون التعرض لأي هزيمة، فيما يرغب فريق جالطة سراي في تحقيق المفاجأة وخطف انتصار يقربه من التأهل في مركز الوصيف ويمنحه أفضلية في المنافسة على المركز الثاني مع مانشستر يونايتد الانجليزي، صاحب المركز الثالث، والذي يواجه فريق كوبنهاجن الدنماركي في نفس التوقيت.

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط وخلفه جالطة سراي بـ4 نقاط ثم مانشستر يونايتد في المركز الثالث بـ3 نقاط، وكوبنهاجن في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

غيابات بايرن ميونخ أمام جالطة سراي بدوري الأبطال

ويغيب عن بايرن ميونخ في مباراة اليوم كلًا من: "طارق بوخمان، جابرييل ماروسيتش، رافائيل جيريرو" للإصابة.

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