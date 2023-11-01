سبورت1: كيميتش ينتظر معرفة خطط بايرن المستقبلية قبل تمديد عقده

أفادت تقارير صحفية أن الألماني جوشوا كيميتش، لاعب فريق بايرن ميونخ، لا يفكر في تمديد عقده مع النادي خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد جوشوا كيميتش مع بايرن ميونخ بحلول 30 يونيو 2025.

كيميتش يفكر في الرحيل عن بايرن ميونخ

ووفقًا لما ذكره موقع سبورت1 الألماني، فإن جوشوا كيميتش لا يرغب في تمديد عقده مع بايرن ميونخ على الأقل خلال الموسم الجاري، مشيرة إلى أنه يرغب في معرفة الخطط المستقبلية للنادي قبل اتخاذ قراره.

ولعب جوشوا كيميتش 14 مباراة بقميص بايرن ميونخ منذ انطلاق الموسم الجاري، وصنع 5 أهداف لزملائه في الفريق.

وأفاد الموقع أن كيميتش لا يشعر بالراحة مع الفريق بسبب العديد من الاضطرابات الموجودة داخل الفريق.

وسبق أن أبدى نادي برشلونة رغبته في التعاقد مع كيميتش لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجاري.

ويأتي برشلونة ومانشستر سيتي على رأس خيارات كيميتش في حالة قرر الرحيل عن النادي البافاري.

جوشوا كيميتش بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب نادي شتوتجارت وتدرج بالمراحل العمرية للفريق حتى انتقاله لنادي لايبزيج من فريق تحت 19 عامًا بنادي شتوتجارت خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2013.

وانضم كيميتش لصفوف بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2015؛ ولعب 347 مباراة منذ انضمامه للفريق، وسجل 40 هدفًا وصنع 94 لزملائه.