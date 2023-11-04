هاتريك هاري كين.. بايرن ميونخ يسحق بروسيا دورتموند برباعية بالدوري الألماني

سحق بايرن ميونخ مضيفه بروسيا دورتموند في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الألماني، بأربعة أهداف دون رد.

وتقدم بايرن ميونخ في الشوط الأول من المباراة بهدفين دون رد.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، وكان الطرف الأفضل هجوميًا رغم ضعف الأداء الهجومي بين كلا الفريقين.

وسجل دايوت أوباميكانو هدف التقدم لبايرن ميونخ في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، ثم أضاف هاري كين الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة التاسعة.

واستمرت المحاولات الهجومية للاعبي بايرن من أجل تسجيل الهدف الثالث قبل نهاية الشوط، فيما لم يهدد بروسيا دورتموند المرمى بأي فرصة.

ولم ينجح لاعبو بروسيا دروتموند في تسديد أي كرة على المرمى من 5 محاولات خرجت جميعها من الملعب، مقابل تسديدتين من 5 محاولات لفريق بايرن ميونخ وخرجت 3 من الملعب.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب بنسبة 60% مقابل 40% لصالح فريق بروسيا دورتموند.

وانقلب الاستحواذ لصالح بروسيا دورتموند في الشوط الثاني من المباراة، فيما ارتفع الأداء الهجومي لبايرن ميونخ وفعاليته على المرمى، مقابل أداء هجومي مهتز للاعبي دورتموند.

وأضاف هاري كين الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 72 بصناعة زميله كنجسلي كومان.

واستمر الأداء الهجومي لفريق بايرن ميونخ حتى الدقائق الأخيرة وسجل هاري كين هدف بايرن ميونخ الرابع وهدفه الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وسدد لاعبو بروسيا دورتموند كرة واحدة على المرمى من 15 محاولة وخرجت 14 كرة من الملعب، مقابل 8 تسديدات من 14 محاولة لفريق بايرن ميونخ وخرجت 6 كرات من الملعب.

وتقاسم بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند الاستحواذ على مجريات اللعب بنسبة 50% لكل منهما في مجمل المباراة.

ورفع بايرن ميونخ رصيده لـ26 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري، فيما توقف رصيد بروسيا دورتموند عند 21 نقطة في المركز الرابع.