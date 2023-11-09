الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حازم إمام يصدم مسئولي الزمالك.. والقرار بشأن فتوح وصبحي في يد فيتوريا

فتوح
فتوح

شهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة ما بين مسئولى نادي الزمالك، وحازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الوطني، لمعرفة قرار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بشأن تواجد أحمد فتوح ومحمد صبحي، في قائمة المنتخب الوطنى من عدمه.

واعتذر عضو الجبلاية لمسئولي الأبيض عن التدخل فى هذا الأمر، تاركا الحرية كاملة لروى فيتوريا بشأن استدعاء الثنائى من عدمه، خاصة أحمد فتوح الذي يعتبر الظهير الأيسر الأساسي لمنتخب مصر.

ولم يحسم فيتوريا قراره النهائي بشأن ضم أحمد فتوح لمعسكر الفراعنة من عدمه حتى مساء أمس الأربعاء، أثناء الجلسة التي جمعت الجهاز الفني لوضع القائمة المبدئية للفراعنة.

وهناك وجهة نظر مختلفة لدى فيتوريا بشأن الأزمة القائمة بين اللاعب ومسئولي ناديه، لان الخلاف بين الطرفين يرجع في الأساس إلى وجود مستحقات متأخرة للاعب طرف النادي لم يحصل عليها منذ فترة طويلة، كما أن إدارة النادي عاقبته بالفعل، ولا يوجد ما يمنع من حرمان اللاعب من تمثيل منتخب بلاده .

ويعتبر فتوح أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفراعنة، كما أنه من اللاعبين الملتزمين دائما في معسكرات منتخب مصر، فضلاً عن عدم وجود البديل الكفء لتعويض غياب فتوح، في ظل حاجة المنتخب للاعبان في مركز الظهير الأيسر خلال مباراتي جيبوتي وسيراليون.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أما مباراة الجولة الثانية بين منتخب مصر ونظيره السيراليوني فتقام يوم 19 نوفمبر، ويستضيفها ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا، في ظل الأزمة التي تواجهها سيراليون خلال الفترة الأخيرة.

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