مجلس الزمالك يستقر على إعادة هيكلة قطاع الكرة بالنادى

استقر مسئولو نادي الزمالك على إعادة هيكلة ملف كرة القدم خلال الفترة المقبلة، حيث فضلوا الانتظار لحين الانتهاء من مباراة بيراميدز في بطولة كأس مصر، للحفاظ على الاستقرار داخل الفريق واستغلال فترة التوقف الحالية من أجل إعادة ترتيب الأمور، وسط التحفظ على العديد من السياسات داخل النادي، والتي أسفرت عن تراجع النتائج في الفترة الماضية.

وبحسب مصادر فى النادى فإن التغييرات داخل منظومة كرة القدم في الزمالك ستشمل الجوانب الإدارية إلى جانب الجهاز الطبي للفريق الأول، والإحلال والتجديد بشكل كامل من أجل تحسين الأجواء داخل فريق الكرة، على أمل الاستمرار فى تحقيق النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة.

ويسعى مسئولو الزمالك لاستغلال فترة التوقف في حل كل المشاكل داخل فريق كرة القدم بالزمالك، حتى يظهر الفريق في أفضل صورة بعد عودة النشاط من جديد.

ويتوقف قطار "دورى نايل" خلال الفترة المقبلة لانشغال منتخب مصر الأول بمباراتى جيبونى وسيراليون فى الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، والتى تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك فى 2026.

من ناحية أخرى، يحاول مسئولو الزمالك حل أزمة مجدي أبوالمجد مدرب فريق اليد بصورة ودية في الوقت الحالي بعد قرار الاتحاد المصري لكرة اليد بإيقافه لمدة سنة، في الوقت الذي استقر فيه مسئولو الزمالك على تواجد مجدي أبوالمجد كمدرب لفريق اليد في الفترة الحالية.

ووضع مسئولو الزمالك سياسة الإحلال والتجديد على مستوى الألعاب المختلفة داخل النادي سواء اليد أو الطائرة أو السلة.

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