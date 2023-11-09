فيتوريا يكشف تفاصيل معسكر نوفمبر وقائمة الفراعنة فى مؤتمر صحفي اليوم

يعقد البرتغالي روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا فى الواحدة ظهر اليوم، للحديث عن تفاصيل معسكر الفراعنة الذى ينطلق يوم الأحد المقبل ويستمر حتى يوم 20 نوفمبر الجاري.

مواجهة مع جيبوتي يوم 16 نوفمبر

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

أما مباراة الجولة الثانية بين منتخب مصر ونظيره السيراليوني فتقام يوم 19 نوفمبر، ويستضيفها ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا، في ظل الأزمة التي تواجهها سيراليون خلال الفترة الأخيرة.

إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر

ومن المقرر أن يعلن روي فيتوريا، اليوم الخميس، قائمة منتخب مصر النهائية، استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون، في افتتاح التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

ومن المتوقع أن تضم القائمة النهائية لمنتخب مصر 25 لاعبا فقط، وهو نفس العدد من اللاعبين الذي تم استدعائه في معسكر الفراعنة الأخير في شهر أكتوبر الماضي، والذي خاض خلاله الفريق مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر بدولة الإمارات.

القائمة الأولية للاعبين المحترفين

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، في وقت سابق قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، و هم: محمد صلاح - محمد النني - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفى محمد - طارق حامد - أحمد حسن كوكا - محمد شريف - حمدي فتحي.

وهناك حالة من الغموض تحيط بمصير ثنائي الزمالك أحمد فتوح الظهير الأيسر ومحمد صبحي حارس المرمي، من الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل، في ظل مطالبات زملكاوية غير رسمية باستبعادهما من معسكر الفراعنة المقبل، بعد قرار مجلس إدارة الزمالك بإيقاف الثنائي وعرضهما للبيع، على خلفية مغادرتهما معسكر الفريق ليلة مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز.

ولم يحسم فيتوريا قراره النهائي بشأن ضم أحمد فتوح لمعسكر الفراعنة من عدمه، حتى مساء أمس الأربعاء أثناء الجلسة التى جمعت الجهاز الفني لوضع القائمة المبدئية للفراعنة.